Notorious Pictures: Playmobil - The Movie e Judy sono i primi film che vederemo con l'arrivo del nuovo anno

Animazione, commedia e dramma i generi toccati dalla distribuzione nel primo semestre del 2020.

Il primo appuntamento cade il 31 dicembre, proprio in mezzo alle festività durante la massima affluenza del pubblico nelle sale cinematografica. Playmobil - The Movie è il perfetto film per famiglie che può stimolare la fantasia dei giovani spettatori e i ricordi dei loro genitori. A metà gennaio sarà la volta di un film già ampiamente apprezzato all'estero, Judy, il biopic sulla grande Judy Garland incarnata sulle schermo da una ritrovata Renée Zellweger. Intanto gli adolescenti dovranno segnarsi sul calendario la data del 19 marzo, quando arriverà la storia strappalacrime di Cosa mi lasci di te. Contiamo otto titoli distribuiti da Notorious Pictures fino al prossimo giugno, ma sono i tre sopracitati che approfondiamo con Beniamino Placido, Direttore Divisione Theatrical della società.