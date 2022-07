Nope, Jordan Peele "miglior regista di horror di tutti i tempi", ma lui calma il fan scatenato

News Cinema

Con molta ironia, Jordan Peele, regista dell'imminente Nope, ha calmato un fan che lo giudicava il "miglior regista di horror di tutti i tempi". Il paragone aveva coinvolto un mostro sacro...

L'11 agosto sarà al cinema anche da noi l'atteso Nope di Jordan Peele, normalmente attore comico ma che da Scappa - Get Out, passando per Noi, è diventato uno dei punti di riferimento di un certo nuovo cinema fantastico / horror, che non disdegna il senso dell'umorismo. Forse grazie a quest'ultimo, Peele ha dovuto frenare sui social un suo fan che l'aveva acclamato addirittura come "miglior regista horror di tutti i tempi". Jordan non sarebbe forse intervenuto, ma ha dovuto scrivere qualcosa quando... Leggi anche Nope, di cosa parla esattamente il film? Lo spiega Jordan Peele

Jordan Peele: "Aprezzo l'entusiasmo ma John Carpenter non si tocca!"