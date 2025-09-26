Non essere cattivo avrà una proiezione speciale alla Festa del Cinema di Roma 2025 in presenza del cast e poi tornerà in sala

News Cinema

Non essere cattivo di Claudio Caligari avrà una proiezione speciale, alla presenza di Luca Marinelli, Alessandro Borghi e del resto del cast, alla Festa del Cinema di Roma 2025. Dopodiché il film tornerà al cinema il 27, 28 e 29 ottobre.

Come già preannunciato durante l'edizione 2025 di Ciné - Giornate di Cinema, Adler Entertainment riporterà in sala, a 10 anni dalla sua uscita, l'ultimo film di Claudio Caligari. Non essere cattivo sarà al cinema il 27, 28 e 29 ottobre come evento speciale. Ma non finisce qui, perché La Festa del Cinema di Roma ospiterà una proiezione a cui parteciperà il cast al completo, a cominciare dai protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che su quel set sono diventati grandi amici. L’appuntamento è per il 18 ottobre alle 18.15 alla Casa del Cinema, per ricordare non soltanto un film che è diventato un'icona, ma anche la forza visionaria di un grandissimo regista.

Ricordando Non essere cattivo

Non essere cattivo narra la storia di Vittorio e di Cesare, due ragazzi di borgata che si conoscono da sempre. La loro vita di ventenni si consuma tra la discoteca, l'alcol, le droghe sintetiche e lo spaccio di cocaina. Dei due, quello con la testa più sulle spalle è Vittorio, che trova una compagna e decide di mettersi a lavorare, prendendo inizialmente le distanze dall'amico. Tempo dopo i due si ritrovano e Vittorio spinge Cesare a lavorare. Cesare comincia a frequentare l'ex fidanzata di Vittorio e sembra voler davvero cambiare, ma il richiamo della strada è forte e una rinascita si rivela impossibile

Claudio Caligari aveva già raccontato, in Amore Tossico, le borgate romane guastate dall'eroina. Quando è tornato sui "luoghi del delitto", ha "colmato" i 20 anni che lo separavano da quel bellissimo film. Come lui stesso ha raccontato, le sue ricerche lo hanno messo di fronte a un "quadro antropologico impressionante per qualità e verità", e così Non essere cattivo è diventato "non un semplice spaccato fenomenologico del nuovo mondo tossico, ma più ambiziosamente la fotografia dell'esito finale del mondo pasoliniano". A questo proposito lo stesso Caligari, nelle note di regia del film, ha scritto:

Osservando le attuali periferie e borgate, immergendosi in quegli ambienti, viene subito da pensare a come oggi suonerebbero assolutamente falsi e fuori luogo quei destini e quei finali cristologici che portavano personaggi come Accattone, l'Ettore di Mamma Roma, lo Straccidella Ricotta, e ancora il Cesare di Amore Tossico, a morire come dei novelli Cristi. Oggi ogni dimensione religiosa è perduta; oggi Accattone va in discoteca, consuma e spaccia cocaina e pastiglie e se poi le cose volgono fortunosamente in positivo al massimo può venirne fuori un finale simile a quello che in Rocco e i suoi fratelli suggellava il destino operaio di Ciro, anche se non più nella declinazione viscontiana anni Sessanta, ottimistica e positiva, della grande industria. Un finale di lavoro che per quei terroni spinti al Nord dalla miseria già allora risultava inglobante e omologante al resto della società: un finale di lavoro che oggi in borgata pur arrivando con quattro decenni di ritardo, quando è ormai in crisi e latita nelle parti più avanzate della società, ugualmente sanziona la definitiva, totale, irreversibile omologazione dell'alterità borgatara.

Non essere cattivo è il terzo lungometraggio di Claudio Caligari, che nel 1998 aveva diretto Valerio Mastandrea, Marco Giallini e Giorgio Tirabassi ne L'odore della notte. Quando il film è stato presentato alla Mostra D'Arte Cinematografica di Venezia, il regista era scomparso da pochi mesi, per la precisione subito dopo aver finito il montaggio. La lavorazione non è stata facile, e se Non essere cattivo è stato girato, è soprattutto per merito di Valerio Mastandrea, che del regista era grande amico. L'attore si è improvvisato produttore delegato per garantire il ritorno sul set di Caligari e ha scritto persino una lettera a Martin Scorsese, chiamandolo Martino e chiedendogli un aiuto finanziario.

Al Festival di Venezia Non essere cattivo ha vinto il Premio Pasinetti al miglior film e al migliore attore (Luca Marinelli). L'Italia lo ha scelto poi come film con cui concorrere all'Oscar per il miglior film straniero.