Non è un paese per single, il romanzo di Felicia Kingsley diventa un film: "Sono entusiasta ed incredula"

Primo adattamento cinematografico per Felicia Kingsley: Non è un paese per single diventa un film ed è destinato alla piattaforma streaming di Prime Video. L'autrice ci ha raccontato di essere "entusiasta, ma ancora incredula".

Felicia Kingsley è una delle penne rosa più amate dai lettori italiani e uno dei suoi romanzi diventerà presto un film. Si tratta di Non è un paese per single (Newton Compton Editori), la cui storia ha catturato l’attenzione di Amazon MGM Studios, co-prodotta con Italian International Film - Lucisano Media Group. L’annuncio è arrivato in occasione dell’evento Prime Video Presents Italia svoltosi a Roma. Non è un paese per single non è l’unico film che raggiungerà presto la piattaforma in streaming, ma è il primo adattamento tratto dai romanzi di Felicia Kingsley.

Non è un paese per single, il romanzo di Felicia Kingsley diventa un film per Prime Video

Non è un paese per single è uno dei romanzi più recenti del repertorio di Felicia Kingsley ed è ambientato nella suggestiva cornice di Belvedere in Chianti, un piccolo borgo sulle colline toscane dove vive la protagonista, Elisa, un’instancabile madre single alle prese con la tenuta Le Giuggiole e che non ha alcun interesse per l’amore. Del resto non è un paese che pullula di prospettive romantiche. Ma tutto cambia quando Elisa scopre che il suo amico d’infanzia è di ritorno in città. Charles Bingley, nipote del conte Ricasoli, alla morte di quest’ultimo ha ereditato la tenuta in Toscana dove vive Elisa. E mentre le mamme sono in fermento all’idea di accaparrarsi il buon partito per le loro figlie, Elisa è più preoccupata per le sorti della tenuta e all’idea di incontrare il suo amico d’infanzia. Charles ha un fratello, Michael, e da bambino ha stretto un prezioso legame con Elisa. Hanno trascorso numerose estati insieme, ma una volta cresciuti hanno preso strade separate e adesso si ritrovano a gestire una situazione spinosa: cosa ne sarà della tenuta Le Giuggiole?

A distanza di oltre due anni dal lancio editoriale, Non è un paese per single ha finalmente trovato la sua prossima casa cinematografica. Co-prodotto da Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group, l’adattamento ha individuato già la sua regista, Laura Chiossone. Alla sceneggiatura, invece, ci saranno Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. I lettori di Felicia Kingsley s’interrogano già sulla scelta dei protagonisti, attualmente sconosciuta. Nel frattempo l’autrice ci ha raccontato di essere entusiasta all’idea che una sua storia approderà anche sullo schermo:

Sono entusiasta, ma ancora incredula. Questo nuovo progetto è il coronamento di tanti anni di lavoro in cui il mio editore, Newton Compton, ma soprattutto le lettrici e i lettori hanno avuto fiducia nelle mie storie, dunque è una grande soddisfazione. Per quanto riguarda la co-produzione tra Amazon e IIF Lucisano non potevo sperare di essere in mani migliori, essendo due grandi realtà del panorama cinematografico e sono certa che con il film vogliano divertire ed emozionare gli spettatori così come era mia intenzione col romanzo.

Eletta autrice dell’anno dai TikTok Book Awards 2024, Felicia Kingsley è ad oggi un importante punto di riferimento del romance italiano. Ma sarà coinvolta nella produzione del film? L’abbiamo chiesto alla diretta interessata, che ha prontamente manifestato interesse: “Se la produzione vorrà coinvolgermi io sono a disposizione, sono sempre molto curiosa di imparare dai professionisti”. E siamo certi che anche i lettori di Non è un paese per single apprezzerebbero il suo coinvolgimento nella produzione. Ad oggi sappiamo che il film è in fase di realizzazione e che approderà in streaming su Prime Video, ma la data non è stata ancora annunciata.