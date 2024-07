Prime Video Presents Italia 2024: Tutte le novità sugli show e i film originali italiani di Prime Video

News Streaming

Alessandro Gassmann sarà Babbo Natale, arrivano gli adattamenti dei libri bestseller 'Non è un paese per single' e 'Love Me, Love Me' e la versione italiana dello show The Traitors: ecco tutti gli show e i film originali che vedremo su Prime Video.

L'offerta di Prime Video continua a crescere in Italia con nuovi film, serie e show Original ed esclusivi. In occasione dell'evento Prime Video Presents Italia 2024, il servizio di video in streaming ha svelato tantissime novità che ci faranno compagnia nei prossimi mesi. Nella sezione Serie TV vi abbiamo aggiornato con tutti gli annunci relativi alle serie tv scripted mentre qui facciamo un recap con tutte le novità sugli show di Prime Video - nuovi o riconferme - e sui film originali ordinati. Tra queste i film Original Natale senza Babbo, Non è un paese per single e Cuori magnetici, gli show The Traitors e Red carpet - vip al tappeto con Alessia Marcuzzi.

Alessandro Gassmann sarà Babbo Natale in Natale senza Babbo

Bisognerà aspettare Natale 2025 per vedere su Prime Video il nuovo film di Natale, Natale senza Babbo in cui Alessandro Gassmann interpreterà un Babbo Natale in preda a una crisi esistenziale. Intanto, però, Prime Video ne ha svelato la trama e il cast del film:

Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) - sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola - non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e la sua amica Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste.

Nel cast di Natale senza Babbo ci sono anche Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame e Simone Susinna. La nuova commedia natalizia Original co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia è diretta da Stefano Cipani, e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi.

Non è un paese per single e Cuori magnetici, basati su romanzi bestseller

Non è un paese per single sarà un adattamento dell'omonimo romanzo (pubblicato da Newton Compton Editori) dell’autrice dei record Felicia Kingsley, scrittrice dell'anno ai TikTok Book Awards 2024. La storia è ambientata in un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, dove tutte le donne sono sposate o in cerca del marito perfetto, tranne Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di un amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre. Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, il film è prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film - Lucisano Media Group.

È un vero e proprio femomeno letterario, soprattutto per il pubblico dei giovanissimi, la trilogia Love Me, Love Me di Stefania S. che ha registrato oltre 19 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad (ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Arriva sullo schermo l'adattamento del primo volume, Cuori Magnetici. È descritto come un romance young adult scritto da Veronica Galli e Serena Tateo e sarà co-prodotto da Lotus Production - una società Leone Film Group - e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios.

The Traitors, Red carpet - vip al tappeto e la conferma LOL: Chi ride è fuori

Arriva in Italia il format premiato ai BAFTA e agli Emmy The Traitors, un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.

Alessia Marcuzzi sarà conduttrice del nuovo game Show Red carpet - vip al tappeto di cui vi abbiamo parlato qui (la conduttrice non era presente all'evento proprio perché impegnata nelle riprese del progetto). Insieme a lei ci sarà la Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci) con i soliti irresistibili commenti sarcastici. Confermato il ritorno per la quinta stagione dello show dei record LOL: Chi ride è fuori con un nuovo cast di dieci grandi comici e professionisti della risata che affronterà la temuta sfida a rimanere seri per sei ore consecutive. Anche in questa stagione il decimo sfidante nell’arena di LOL: Chi ride è fuori sarà uno fra i comici professionisti e amatoriali che si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione nella seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, torneranno a vestire i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo.

Il cast e la data d'uscita di Dinner Club 3

Annunciati anche nuovi dettagli della nuova stagione di Dinner Club. L'innovativo food travelogue di Prime Video promette grandi sorprese e di nuovo un cast straordinario di volti amatissimi dal pubblico. Questa volta gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo si metteranno in viaggio con lo Chef stellato Carlo Cracco, e tutti insieme affronteranno un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese che li porterà alla scoperta di gusti, volti e tradizioni lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi. Accanto a loro nelle cene ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli. Ma quest’anno ci sarà anche uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club. La terza stagione di Dinner Club è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile dal prossimo 21 novembre.