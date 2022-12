Non così vicino: il nuovo trailer del film con Tom Hanks nei panni di un uomo molto antipatico

News Cinema

Arriverà nei nostri cinema il 16 febbraio 2023 Non così vicino, A Man Called Otto,con Marc Forster che dirige Tom Hanks nel remake del film svedese Mr. Ove candidato all'Oscar nel 2017 e secondo adattamento del romanzo L'uomo che metteva in ordine il mondo. Ecco il nuovo trailer.

È arrivato il nuovo trailer di Non così vicino, in cui Marc Forster dirige Tom Hanks nei panni di un uomo inacidito dal dolore che riscopre la vita grazie a dei nuovi espansivi vicini. La storia è tratta dal best-seller di Fredrik Backman "A Man Called Otto", pubblicato in Italia col titolo "L'uomo che metteva in ordine il mondo", già trasposto sul grande schermo dal film svedese del 2017 Mr. Ove, candidato all'Oscar come miglior film straniero e miglior trucco. Non sappiamo dunque se sia proprio un remake o una nuova trasposizione della storia. Da noi Non così vicino uscirà con Warner il 16 febbraio 2023.

Non così vicino, la trama e il cast

Non così vicino ha al centro la figura di Otto, un vedovo scorbutico e scostante che ha sempre qualcosa da ridire su tutti e su qualsiasi cosa riguardi il vicinato. Quando accanto a lui trasloca una coppia latino-americana con due bambine, la prima impressione di Otto è che i nuovi vicini siano due idioti, ma pian piano saranno proprio loro a conquistarlo e a farlo uscire dal guscio di amarezza in cui si è rinchiuso. Una classica storia edificante, un "feel good movie", più che mai necessario in questi tempi di cattiveria e odio. Nel cast oltre a Tom Hanks ci sono Mariana Treviño, Rachel Keller e Manuel Garcia-Rulfo.