No Other Choice: il teaser trailer italiano del film di Park Chan-wook con Lee Byung-hun in concorso a Venezia

News Cinema

Attesissimo, arriva oggi in concorso a Venezia il nuovo film del regista di Old Boy, Park Chan-wook. Si initola No Other Choice e uscirà al cinema a gennaio. Protagonista è Lee Byung-hun, il frontman di Squid Game. Ecco il teaser trailer,

Arriva in concorso al festival di Venezia uno dei film più attesi. No Other Choice - Non c'è altra scelta, con cui il grande regista coreano Park Chan-wook torna al cinema tre anni dopo Decision to Leave. Protagonista del film è l'ottimo Lee Byung-Hun, attore la cui popolarità è diventata enorme dopo la sua interpretazione del Front Man nella serie tv Squid Game. In Italia No Other Choice, che tratta di drammatici temi sociali, nello stile tipico del regista di Old Boy e Lady Vendetta, arriverà al cinema a gennaio, distribuito da Lucky Red. E questo è appunto il teaser trailer italiano.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/no-other-choice-non-c-e-altra-scelta/67543/video/?vid=47842" title="No Other Choice - Non c'è altra scelta: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Park Chan-wook in concorso al Festival di Venezia 2025 - HD">No Other Choice - Non c'è altra scelta: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Park Chan-wook in concorso al Festival di Venezia 2025 - HD</a>

No Other Choice: la trama del film di Park Chan-wook

ou Man-su (Lee Byung Hun), uno specialista nella produzione di carta con 25 anni di esperienza, è talmente soddisfatto della propria vita da potersi dire con onestà: “Ho tutto quello che desidero.” Trascorre serenamente le sue giornate con la moglie Miri (Son Yejin) e i loro due figli, finché un giorno la sua azienda gli comunica senza preavviso il licenziamento. “Non c’è altra scelta.” Scioccato, Man-su giura, per sé stesso e per il bene della sua famiglia, di trovare al più presto un nuovo lavoro. Nonostante la sua ferma determinazione a cambiare vita, passa oltre un anno saltando da un colloquio all’altro e lavorando in un piccolo negozio. Rischia addirittura di perdere la casa che ha conquistato con tanti sacrifici. Disperato, si presenta all’improvviso alla Moon Paper e cerca di consegnare il suo curriculum, ma finisce solo per essere umiliato dal caporeparto Choi Sun-chul (Park Hee Soon). Man-su sa di essere più qualificato di chiunque altro per lavorare alla Moon Paper, e così prende una decisione ben precisa: “Se non c'è un posto per me, allora dovrò farmi spazio da solo.”