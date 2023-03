Ninja vs. Shark: una nuova follia in arrivo dal Giappone - Guarda il trailer

News Cinema

Sembra uno di quei titoli assurdi pubblicizzati dai finti trailer del double bill di Grindhouse, ma invece il film esiste davvero, ed è ancora più fuori di testa di quanto non faccia intuire il titolo. Ecc il trailer di Ninja vs. Shark.

Sembra uno di quei film, succulenti ma finti, dei trailer fasulli messi in circolazione ai tempi dell'operazione Grindhouse, che vedeva lavorare assieme Tarantino e Rodriguez. Lì c'erano titoli come Werewolf Women of the S.S. o Hobo with a Shotgun; qui vi parliamo di Ninja vs. Shark.

Che però esiste davvero, che viene dal Giappone e che in patria arriverà al cinema il 14 aprile.

Il titolo di questo film, diretto da Koichi Sakamoto, già la dice lunga, ma non la dice tutta: perché in Ninja vs. Shark, per non farsi mancare niente, ci sono pure gli zombie, e la magia nera, e un sacco di altre cose.

Poi certo, ci sono anche un ninja e uno zombie che combattono, l'uno contro l'altro.

E ora, without further ado, come dicono quelli, ecco a voi il trailer di Ninja vs. Zombie:





Questa la folle trama del film, che vede protagonisti Kohshu Hirano, Shun Nishime, Julia Nagano, Kanon Miyahara e Yuichi Nakamura

Nel periodo Edo, nel remoto villaggio di Okitsu, il malvagio Koushirou, leader di una setta, usa il ninjutsu per controllare gli squali e li costringe ad attaccare i subacquei locali in modo che la setta possa rubare le perle dai loro cadaveri maciullati. Alla ricerca disperata di aiuto, il capo del villaggio assume Kotaro Shiozaki, una guardia di un tempio vicino, ma Kotaro trova presto la strada sbarrata dalla ninja Kikuma e da un gigantesco squalo che non sembra essere di questo mondo.