Nina e il segreto del riccio, il film animato d'autore dal 6 febbraio al cinema

Movies Inspired porta al cinema Nina e il segreto del riccio, dagli autori di Un gatto a Parigi e Phantom Boy, Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli. In sala dal 6 febbraio.

Lo stile visivo riconoscibile dei registi Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli torna nel lungometraggio animato Nina e il segreto del riccio, che Movies Inspired distribuirà in Italia a partire dal 6 febbraio. Quando gli adulti non hanno più tempo per raccontare fiabe e favole, bambini e bambine sanno trovare l'avventura dietro l'angolo, come dimostrano i protagonisti di questo film in 2D, già presentato fuori concorso al Festival di Annecy.

Nina e il segreto del riccio, la trama del film di animazione

Nina e il segreto del riccio parla della bambina protagonista, abituata ad ascoltare le immaginifiche storie che suo padre le racconta la sera: hanno tutte come protagonista un riccio avventuroso. Quando una sera il babbo per suoi impegni non può raccontarle la doverosa favola, Nina decide di viverne una di persona, in compagnia del migliore amico Mehdi, alla scoperta di una fabbrica abbandonata. Li accompagnerà nell'impresa proprio il buon riccio, mentre cercheranno di non farsi beccare dal guardiano dell'edificio e dal suo cane, evitando anche il "radar" della loro vicina e del suo gatto Fluffy...

Già autori di svariati cortometraggi, Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli sfiorarono l'Oscar con la nomination per Un gatto a Parigi (2010), per poi ribadire la loro visione estetica del cinema con Phantom Boy (2015).

Qui in basso il trailer in lingua originale di Nina e il segreto del riccio, in attesa di quello ufficiale in italiano.