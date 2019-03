Niente Netflix al Festival di Cannes 2019: ma la colpa è dei film che non sono pronti (forse)

Sembra non aver mai fine la questione aperta tra Netflix e il Festival di Cannes.

Come sappiamo, lo scorso anno nessuno dei film che recavano il marchio del colosso dello streaming è stato presentato sulla Croisette per via delle polemiche scoppiate all'indomani dell'edizione 2017 del festival, quando Thierry Fremaux si era visto al centro di una tempesta scatenata dall'industria del cinema francese, che mal aveva sopportato la presenza in Selezione Ufficiale di film come Okja e The Meyerowitz Stories: i film Netflix, infatti, non rispettavano le regole del sistema transalpino che prevede che una lunghissima finestra intercorra tra la presentazione di un titolo in sala e il suo successivo passaggio su una qualsiasi piattaforma di streaming o home video.

Per il 2018 quindi Fremaux è stato costretto a un estenuante braccio di ferro con Netflix che si è concluso come ben sappiamo: con Roma e The Other Side of the Wind che sono finiti tra le braccia del Festival di Venezia di Alberto Barbera. E per evitare che di nuovo il Lido approfittasse delle difficoltà della Croisette, sono alcuni mesi che tra Cannes e Netflix sono in corso trattative per riuscire a trovare una soluzione all'impasse che fosse di soddisfazione sia per le esigenze dell'azienda americana, che per quelle del sistema cinema francese.

Ebbene, secondo Variety, nonostante questo sforzo tutt'ora in corso anche il 2019 potrebbe essere un anno per Cannes privo degli attesi gioielli della corona di Netflix: ma, perlomeno per il momento, il motivo sarebbe da imputare al fatto che questi gioielli non saranno ancora pronti per il prossimo mese di maggio.

I film di cui parliamo sono ovviamente The Irishman di Martin Scorsese prima di tutti, ma anche The Laudromat di Steven Soderbergh, Uncut Gems dei fratelli Safdie (che a Cannes presentarono il precedente Good Time) e anche il The King di David Michôd, che adatta l'Enriade di Shakespeare con Timothée Chalamet, Joel Edgerton e Robert Pattinson come protagonisti.

Nessuno di questi, secondo Variety, sarà terminato in tempo per essere presentato a Cannes, e va da sé che magari non tutti, ma molti di questi film troveranno pronta accoglienza a Venezia, che è anche un accertato trampolino di lancio verso i premi Oscar.