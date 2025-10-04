Nicky's Game: da WeShort il corto con John Ventimiglia, da vedere ora su Comingsoon.it

News Cinema

WeShort e Comingsoon.it, proseguendo la loro sinergia editoriale, vi danno la possibilità di guardare il cortometraggio Nicky's Game con John Ventimiglia dei Soprano: una finestra sui giri di poker clandestini in quel di New York. C'è anche il Burt Young di Rocky.

Storie che lasciano il segno.

La partnership tra WeShort e Coming Soon ha lo scopo di attirare l'attenzione del grande pubblico sul cinema breve, un modo per raccontare in modo sintetico, col linguaggio immediato del cortometraggio, le storie più urgenti e rappresentative dell'epoca in cui viviamo.

Nicky's Game, il cortometraggio con John Ventimiglia qui in streaming

Nicky's Game (2005) ha come protagonista John Ventimiglia, più noto come l'Artie Bucco dei Soprano fino al 2007. È la storia di Nicky, un laureato a Yale che ha deciso di vivere in modo non propriamente stabile, affidandosi alla sorte e alle sua capacità nel poker, giocando giornalmente in bische clandestine a Brooklyn, mantenendo un sorriso sfacciato e una positività di fondo dal sapore italoamericano (ben rappresentate dalla Vespa, sul "piatto" di un paio di partite). La necessità di pagare l'affitto a papà Leo, non molto diverso da lui, interpretato da un come sempre spiritoso Burt Young (il Paulie dei Rocky), lo fa rischiare più del solito: si getta in un pericoloso testa a testa con un giocatore impenetrabile, e sta per portare a casa una grande cifra in un'altra partita alquanto scalcinata. Le cose si risolveranno, ma non necessariamente per merito suo.

Nicky's Game è scritto da Peter Alson e diretto dall'attore John-Luke Montias, che poco dopo avrebbe debuttato nel lungometraggio con Off Jackson Avenuee (2008). Prodotto da Christopher Woodrow, questo Nicky's Game fa parte dei WeShort Classics, cortometraggi del passato che la piattaforma riporta alla luce, concentrandosi sulle opere con attori e/o registi di fama.

Nicky's Game: chi è il produttore Christopher Woodrow, dai corti a Birdman

Imprenditore, finanziatore e produttore cinematografico, Christopher Woodrow ha prodotto oltre cinquanta film ed è fondatore e presidente della Media Capital Technologies (MCT), oltre a essere copresidente della Row K Entertainment, una casa di distribuzione cinematografica per gli Stati Uniti. In materia di horror, è anche il presidente del consiglio di amministrazione della Horror Section, specializzata sul genere. Prima ancora Woodrow aveva fondato e gestito la Worldview Entertainment e la Vendian Entertainment, e sotto la sua direzione sono state realizzate oltre trenta opere come Birdman (Fox Searchligt), Black Mass (Warner Bros.), La battaglia di Hacksaw Ridge (Lionsgate), ottenendo sedici nomination agli Oscar e sei statuette.

Come produttore, è un grande piacere vedere come una storia che avevi aiutato a creare trovi nuova vita e un nuovo pubblico, una cosa resa possibile da WeShort Classics. Negli anni, ho guardato questo ambiente evolversi, e Alex e il suo team hanno dimostrato che la narrazione breve può crescere e offrire prodotti di valore, sia ai creatori sia al pubblico. Sono fiero che Nicky's Game faccia parte di questa tendenza, e sono entusiasta all'idea che questi classici ricevano la rinnovata attenzione che meritano.