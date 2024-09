Never Let Go - A un passo dal male: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Alexandre Aja

News Cinema

Halle Berry è protagonista assoluta di Never Let Go - A un passo dal male, il nuovo thriller horror del regista Alexandre Aja, che debutta al cinema il 26 settembre con Notorious. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Arriva nei cinema italiani il 26 settembre, distribuito da Notorious Pictures, un thriller-horror che si intitola Never Let Go - A un passo dal male, e che è il nuovo film del regista francese Alexandre Aja.

Aja, per chi non lo sapesse, è stato uno dei nomi di punta di quella new wave francese di cinema horror nata all'inizio del millennio e denominata New Extremity, grazie alla sua folgorante opera seconda, Alta tensione. Dopo quel film, del 2003, Aja venne chiamato a Hollywood, dove esordì dirigendo un film impegnativo come il remake di Le colline hanno gli occhi di Wes Craven, e dove ha poi proseguito a lavorare firmando titoli come Mirrors, Horns e Piranha 3D e Crawl.

Basato su una sceneggiatura di Kevin Coughlin e Ryan Grassby, Never Let Go - A un passo dal male è ambientato in un mondo post apocalittico e vede Halle Berry nei panni di June, una madre che vive un vero e proprio incubo. Dopo che il mondo si è fermato, si è infatti ritrovata segregata in una casa isolata con i suoi due figli, perseguitata da un demone del male. La sicurezza di questa famiglia dipende esclusivamente dalla loro casa e da... una corda! Un passo senza corda è tutto ciò che serve al demone per impossessarsi di loro. Quando uno dei due bambini inizia a dubitare della reale esistenza di questa entità malvagia, il rischio è che la sicurezza di tutta la famiglia venga messa a repentaglio. O ha forse ragione lui, e mamma gli nasconde qualcosa?

Ecco il trailer italiano ufficiale e il poster di Never Let Go - A un passo dal male.



Never Let Go - A un Passo dal Male: Trailer Ufficiale Italiano del Film con Halle Berry - HD