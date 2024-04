Netflix cancella Aurora di Kathryn Bigelow, il cinema d'autore si allontana dalla piattaforma?

News Cinema

A conferma della strategia del nuovo Chief of Content di Netflix, Dan Lin, è stato cancellato il progetto di Aurora, ritorno alla regia di Kathryn Bigelow. Il sostegno alle opere d'autore sta calando.

Era stato detto esplicitamente da Dan Lin, nuovo "Chief of Content" di Netflix, che ci sarebbe stato meno spazio per gli autori e più per l'intrattenimento a misura di famiglie: concretamente abbiamo saputo che David Lynch non è riuscito a farsi approvare un progetto, oggi sappiamo dal New York Times che la piattaforma streaming ha cancellato Aurora, che doveva vedere il ritorno alla regia di Kathryn Bigelow, diversi anni dopo Detroit. Una doccia fredda, per un sempre più evidente cambio di rotta. Leggi anche Coppola non ha un distributore, Lynch un produttore, e anche il cinema non si sente tanto bene

Kathryn Bigelow perde il suo Aurora per Netflix