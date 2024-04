Coppola non ha un distributore, Lynch un produttore, e anche il cinema non si sente tanto bene

News Cinema

Secondo le logiche commerciali e finanziarie del cinema contemporaneo, non c'è spazio per i nuovi lavori di due giganti dell'arte cinematografica.

Come vi abbiamo raccontato giorni fa, Megalopolis - il nuovo, attesissimo film di Francis Ford Coppola che il regista ha sognato di realizzare per decenni - è stato proiettato per la prima volta su un grande schermo (grandissimo, era un IMAX) per un pubblico di amici e di buyers, ovvero di distributori potenzialmente interessati ad acquisire i diritti distributivi di questo vero e proprio kolossal epico. E, vi abbiamo raccontato, Coppola non pare avere intenzione di far debuttare il suo film davanti a un pubblico festivaliero prima di avere firmato un solido e preciso accordo per la distribuzione del suo film.

Dall'America, arrivano notizie non esattamente confortanti per Coppola, per Megalopolis, per coloro i quali sognavano di vedere il film a Cannes o a Venezia: perché alla proiezione erano presenti davvero tutti quelli che contano - da NBCUniversal a Netflix, passando per Sony, Paramount, Warner Bros. e tutti gli altri - ma le voci che circolano, riportate in un articolo dell'edizione americana di Hollywood Reporter, dicono tutte la stessa cosa: questo film non si può distribuire. Detto in altri termini, nessuno pensa di poter guadagnare distribuendo Megalopolis.

"Non esiste un modo per posizionare questo film".

"Tutti facciamo il tifo per Francis e ci sentiamo nostalgici, ma c'è da considerare il lato commerciale della faccenda".

Sono due delle dichiarazioni, anonime, riportate nell'articolo, che sostiene anche sia improbabile che distributori più indipendenti e adatti al genere di film che è Megalopolis, come la A24 o la Neon, possano avere un budget necessario per acquisire un film che deve coprire un costo di produzione stimato in 120 milioni di dollari.

Insomma: nel cinema contemporaneo, o nelle logiche di chi ne è ai vertici, Megalopolis di Francis Ford Coppola pare non avere spazio. Con buona pace del collega Mattia Carzaniga che in questi giorni, sulla Review del Foglio, ha pubblicato un pezzo che si intitola "Bentornato cinema adulto", nel quale si parla, giustamente, della stagione appena trascorsa come di quella che ha riportato in cima al dibattito pubblico e ai botteghini un cinema che non sia quello tutto spari, esplosioni e postmoderna ironia dei cinecomic a target adolescenziale.

Non trova spazio nemmeno David Lynch, un altro nome importantissimo per il cinema, contemporaneo e non. Il genio di Missoula, che non gira un lungometraggio dai tempi di Inland Empire,e cioè da quasi vent’anni (anche se nel frattempo ha realizzato la terza, straordinaria stagione di Twin Peaks, accolta dai Cahiers du cinéma, non senza ragione, come miglior film del 2017 e due anni dopo come miglior film del decennio).

Lynch, ci dicono sempre dagli Stati Uniti, ha scritto con Caroline Thompson (co-sceneggiatrice di Edward Mani di forbice, The Nightmare Before Christmas e di La famiglia Addams) il copione di un film d’animazione che si intitola Snootworld, e che racconta la storia di strane, piccole creature chiamate “Snoot”, che compiono una transizione rituale quando compiono otto anni e diventano ancora più piccole, venendo allontanate dalla comunità per un anno in modo tale da rimanere protette. Nel film, il mondo degli Snoot entra nel caos quando il protagonista, che ha appunto appena compiuto otto anni, si perde in un tappeto, entrando in questo modo in un mondo folle e meraviglioso ma mandando la sua famiglia e la sua comunità nel panico.

Ora: ha raccontato Lynch in una rara intervista concessa al sito Deadline, che Netflix - al quale aveva proposto il copione, e che ha in listino uno degli ultimi corti di Lynch, What Did Jack Do? - non ha voluto finanziare la produzione del film.

Nessun commento al momento arriva dalla N rossa, dove dal 1° aprile, a capo della divisione film, c’è un signore che si chiama Dan Lin, e che ha dato vita a sottosezioni di genere che si occuperanno di action, horror e fantascienza la prima; thriller, drammi e film per famiglie la seconda; film natalizi, a tematica religiosa e young adult la terza; e commedie e rom-com la quarta.

Stando a indiscrezioni che arrivano dall’interno dell’azienda, sempre molto misteriosa riguardo i suoi meccanismi, la produzione di film Netflix dell’era Lin prevederà in larga maggioranza budget medi, focalizzandosi su quelli che si ritengono i prodotti di maggior ritorno, ovvero commedie, commedie romantiche e film per famiglie, con una manciata di grandi film e di papabili per i grandi premi gettata nel mezzo di questo mare di medietà indistinta.