Netflix annuncia titolo e data di uscita del nuovo film di Katrhyn Bigelow

La regista di Point Break, Strange Days e The Hurt Locker torna dopo otto anni di assenza con un nuovo film. Ecco titolo, trama, cast e data di uscita del nuovo film di Kathryn Bigelow che vedremo in streaming su Netflix.

Il suo ultimo film, non il migliore della sua carriera, era stato Detroit, risalente al 2017. Ma ora Kathryn Bigelow, grandissima regista, autrice di film amatissimi e vincitrice dello storico primo Premio Oscar alla miglior regia andato a una donna con il suo The Hurt Locker (anche premiato come miglior film), sta per tornare. Su Netflix.

Il nuovo film di Bigelow si intitola A House of Dynamite, e sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 24 ottobre. Fossi uno scommettitore, punterei un soldino sulla presenza del film al Festival di Venezia. Questa la sinossi ufficiale:

Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.

A House of Dynamite è stato scritto da Noah Oppenheim, lo sceneggiatore di Jackie e della serie Zero Day, anche produttore assieme alla stessa Bigelow e a Greg Shapiro. Del cast fanno parte Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, e Jason Clarke, con anche Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever.

Oltre che di Detroit e The Hurt Locker, Kathryn Bigelow, forse la 73enne più in forma del pianeta, ha diretto film come Point Break, Strange Days e Zero Dark Thirty.