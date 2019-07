Nel 2019 con Fox si va ovunque: sotto copertura, in pista, nello spazio e dentro un uragano

News Cinema

Sono ben una dozzina i film Fox, Fox Searchlight e Paramount in uscita da qui a Natale.

Dave Bautista nell'action comedy Stuber, Brad Pitt nello spazio con Ad Astra, Arnold Schwarzenegger nel nuovo Terminator: Destino Oscuro, Christian Bale e Matt Damon in pista in Le Mans '66. Questi sono soltanto alcuni dei titoli che la Fox distribuirà in Italia nei prossimi mesi, tra i quali non mancheranno gli appuntamenti per le famiglie con l'animazione di Spie sotto copertura e Dora e la città perduta. C'è anche posto per una storia più estrema come quella di Crawl, film prodotto da Sam Raimi e diretto da Alexandre Aja in cui Kaya Scodelario deve vedersela tra le rovine di una cittadina investita da un uragano e ora infestata da alligatori.

Abbiamo incontrato alle Giornate di Cinema di Riccione il Direttore Marketing di 20th Century Fox, Andrea Cuneo.