Nastri Doc 2022: tutti i candidati ai Nastri D'Argento per i documentari e i premi speciali

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha annunciato le candidature ai Nastri Doc 2022 e i premi speciali che assegnerà il 26 aprile.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha cominciato ad assegnare i suoi premi. Sono infatti state rese note le cinquine dei titoli in corsa per i Nastri Doc 2022. Si tratta di 15 film suddivisi in tre categorie: Cinema del Reale, Cinema Spettacolo Cultura e Docufilm.

Ma non finisce qui, perché il SNGCI, in attesa di comunicare le cinquine dei Nastri d'Argento per i film di finzione, ha già assegnato (ma non ancora consegnato) anche diversi premi speciali. Infine, abbiamo notizia dei candidati al premio intitolato a Valentina Pedicini, regista e sceneggiatrice che ci ha lasciati nel novembre del 2020.

I candidati ai Nastri DOC 2022 e i Premi Speciali

Dovremo aspettare il 26 aprile per conoscere i vincitori dei Nastri Doc 2022. Ricordiamo che è stato già annunciato il Nastro al Documentario dell'anno, che premia Ennio di Giuseppe Tornatore. Ecco i titoli dei film candidati e di quelli premiati:

Cinema del Reale

A Declaration of Love (Marco Speroni)

L'acqua, l'insegna la sete - Storia di classe (Valerio Jalongo

Let’s Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile (Filippo Vendemmiati)

One Radical (Gianfranco Pannone)

War Is Over (Stefano Obino)

Cinema Spettacolo Cultura

Django & Django - Sergio Corbucci Unchained (Steve Della Casa e Luca Rea)

Luigi Proietti detto Gigi (Edoardo Leo)

Marina Cicogna - La vita e tutto il resto (Andrea Bettinetti)

Per Lucio (Pietro Marcello)

Senza fine (Elisa Fuksas)

Docufilm

Cuntami (Giovanna Taviani)

Fellini e l'ombra (Catherine Mc Gilvray)

Il giardino che non c'è (Rä Di Martino)

La macchina delle immagini di Alfredo C. (Roland Sejko)

La scelta di Maria (Francesco Miccichè)

I Premi Speciali

Scalfari - A sentimental Journey di Enrica Scalfari, Donata Scalfari, Anna MIngotto (regia di Michele Mally)

L'onda lunga - Storia Extra-ordinaria di un'associazione (Francesco Ranieri Martinotti)

Oscar Micheaux - The Superhero of Black Filmmaking (Francesco Zippel)

Protagonista dell'anno

Caterina Caselli per Caterina Caselli - Una vita, cento vite (Renato De Maria)

Nastro della legalità

Se dicessimo la verità (Emanuela Giordano e Giulia Minoli)

I Candidati al Premio Valentina Pedicini

Climbing Iran (Francesca Borghetti)

Corpo a corpo (Maria Iovine)

Los Zuluagas (Flavia Montini)