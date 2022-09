My Father's Dragon, il trailer del film animato Netflix, dagli autori di Wolfwalkers

News Cinema

Cartoon Saloon, lo studio irlandese responsabile del nominato all'Oscar Wolfwalkers, torna su Netflix col film My Father's Dragon: nel trailer ancora folklore suggestivo e colori speciali.

È bello sapere che a novembre Netflix ospiterà il prossimo lungometraggio di Cartoon Saloon, My Father's Dragon, di cui vi mostriamo ora il trailer. Lo studio irlandese ha sfiorato di recente l'Oscar col bellissimo WolfWalkers, e ora torna con un'altra storia dal sapore folklorico, che già ci seduce con i suoi colori e forme.





My Father's Dragon, la trama del nuovo film animato Netflix

My Father's Dragon è la storia di un ragazzino di nome Elmer, che non riesce ad adattarsi alla nuova città nella quale si è trasferito. Solo, si lascia convincere da un gatto parlante di strada ad andare nell'Isola Selvaggia: lì ci sarebbe un drago da liberare... Il lungometraggio animato in 2D è basato sul libro "Il drago di mio padre" di Ruth Stiles Gannett, edito in Italia da Mondadori. La regia non è questa volta a cura del grande Tomm Moore, cofondatore di Cartoon Saloon, ma della sua socia Nora Twomey, che aveva già cofirmato con lui The Secret of Kells e da sola era stata autrice di I racconti di Parvana - The Breadwinner. L'adattamento è di Meg LeFauve, già sceneggiatrice di Inside Out per la Pixar. Leggi anche WolfWalkers, la recensione del film animato di Tomm Moore