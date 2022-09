Mufasa: The Lion King è il titolo del prequel del Re Leone: annunciata anche la data d'uscita

News Cinema

Si intitola Mufasa: The Lion King il prequel del Re Leone diretto da Barry Jenkins, di cui alla convention Disney D23 sono stati annunciati, oltre al titolo e allo stato di lavorazione, la data di uscita.

Tra i film presentati durante l'Expo della Disney, D23, c'è anche l'atteso prequel de Il Re Leone, di cui nell'occasione sono stati rivelati il titolo - Mufasa: The Lion King e la data d'uscita. Il regista Barry Jenkins per l'occasione ha mostrato un'inedita scena in anteprima e ha condiviso alcuni dettagli del film, attualmente in produzione. Attraverso flashback, Rafiki, Timon e Pumbaa raccontano la storia di Mufasa a un giovane cucciolo di leone, nel film che rivela l’ascesa di uno dei più grandi re delle Terre del Branco.

Mufasa: The Lion King, quando arriverà al cinema?

Una data esatta di uscita non è ancora stata annunciata ma solo l'anno in cui vedremo Mufasa: The Lion King al cinema, ovvero nel 2024. Si tratta di un prequel del film in live action di Jon Favreau, uscito nel 2019, a sua volta remake del celebre cartoon del 1994. Il film ha incassato al box office mondiale oltre 1 miliardo e 66 milioni di dollari, nonostante le recensioni tiepide, per cui la Disney ha deciso di continuare il franchise concentrandosi su una origin story e offrendo la regia a Barry Jenkins, noto per tutt'altro genere di film. La sceneggiatura del prequel è di Jeff Nathanson mentre Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. daranno voce, nell'originale, a Mufasa e a Scar.