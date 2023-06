Mudù, un enigma da ridere con Uccio De Santis e i suoi carabinieri

News Cinema

La compagnia pugliese Mudù del comico Uccio De Santis elargisce risate sul suo canale YouTube. Uccio da vent'anni diverte il web e la tv con le sue barzellette, e qui vi mostriamo una scenetta con una tripletta di carabinieri alle prese con un bell'enigma.

Uccio De Santis garantisce risate sin da quando aveva otto anni, quando cominciò a recitare da bambino pur di divertire gli altri. La sai l'ultima lo lanciò come comico nel 1998, e poco dopo nel 2000 sulle reti locali pugliesi il pubblico lo conobbe con la sitcom Mudù, dove con la sua compagnia metteva in scena una collezione di barzellette che continua fino ad oggi, con rinnovato affetto da parte degli spettatori. Oltre ad aver recitato da protagonista in un paio di lungometraggi come Non me lo dire e Mi rifaccio il trullo di Vito Cea, Uccio è stato anche nel cast di Made in Sud nella stagione 2019-2020 (d'altronde, chi meglio di lui per rappresentare la Puglia in quella sede?). Da qualche anno Mudù non è solo un appuntamento televisivo ma è anche un canale YouTube con numero crescente di visualizzazioni: i suoi ingredienti sono un umorismo vecchio stile, diretto e immediato, il modo che Uccio ha di somministrare a spettatore e spettatrici la sua medicina di svago per non pensare ai guai quotidiani. Ingrediente principale? Prendere in giro ogni cosa, sempre con autoironia. Nella tradizione delle barzellette, Uccio e i Mudù non mancano di seguire alcuni carabinieri come quelli in questa scenetta, dove tre di loro affrontano un enigma apparentemente insormontabile. Accetteranno l'aiuto di qualcuno? Vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Uccio De Santis, per rimanere aggiornati sulle più fresche barzellette interpretate dalla sua banda. Segui anche tu Uccio De Santis Tv su Youtube