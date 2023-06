Mudù, risate, visite mediche e barzellette con Uccio De Santis

News Cinema

Uccio De Santis e la sua compagnia pugliese Mudù sono una garanzia di risate su YouTube. Chi è Uccio e da quando diverte il web con le sue barzellette?

Appassionato di spettacolo sin da bambino recita in numerosi spettacoli sin dall'età di 8 anni. Comico lanciato da La sai l'ultima nel 1998, Uccio De Santis è una garanzia di risate per il pubblico dal 2000, da quando creò la sitcom Mudù, collezione di barzellette messe in scena con la sua compagnia. In seguito Uccio ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e anche ad alcuni film, protagonista in particolare di due, Non me lo dire e Mi rifaccio il trullo, entrambi diretti da Vito Cea. Ultimamente è stato doverosamente nel cast di Made in Sud, nella stagione 2019-2020. Partito come appuntamento televisivo su reti locali pugliesi, Mudù è anche da qualche anno un canale YouTube con un numero crescente di visualizzazioni, sempre caratterizzato da un umorismo semplice e diretto, pensato per svagarsi e - seguendo la filosofia di Uccio - per non pensare ai guai quotidiani, prendendo in giro tutto e anche se stessi. Vi mostriamo una scenetta dedicata ai medici da cui spesso, nella realtà dei loro ambulatori, nascono molte barzellette. Vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Uccio De Santis, per rimanere aggiornati sulle più fresche barzellette interpretate dalla sua banda.







Segui anche tu Uccio De Santis Tv su Youtube