Mudù, le seduzioni da ridere di Uccio De Santis e una spesa impossibile

Il comico Uccio De Santis e la sua compagnia pugliese Mudù dal loro canale YouTube spargono risate sugli spettatori. Per vent'anni, tra web e tv, Uccio si è dedicato a mettere in scena l'antica arte della barzelletta. Nel video che vi mostriamo oggi, Uccio affronta la burocrazia, cerca di fare la spesa ed emana seduzione.

Aveva otto anni Uccio De Santis quando cominciò a esibirsi a un solo scopo: far divertire il prossimo, a oltranza! Vent'anni fa gli spettatori pugliesi conobbero lui e la sua compagnia con la sitcom Mudù, andata in onda sulle reti locali, ma come la partecipazione di Uccio a La sai l'ultima? nel 1998 aveva suggerito, gli sarebbe bastato poco per far ridere il resto dell'Italia. Ora che Mudù è diventato anche un canale YouTube, le risate arrivano pronta consegna direttamente sui dispositivi che ci accompagnano nelle tribolazioni di tutti i giorni: e per quelle Uccio ha il rimedio antico della risata, per allontanare i guai quotidiani. Uccio e i Mudù mettono in scena le buone vecchie barzellette, badando sempre a divertirsi loro stessi, com'è chiaro anche dal video che vi proponiamo oggi, dove si scherza su burocrazia, improbabili liste della spesa e... tentativi di seduzione non proprio da vero gentleman! Oltre a invitarvi a iscrivervi al canale YouTube di Uccio De Santis, per rimanere aggiornati sulle sua banda barzellettiera, vi ricordiamo che Uccio negli anni è stato nel cast di Made in Sud nella stagione 2019-2020, nonché il protagonista di due film: Non me lo dire e Mi rifaccio il trullo, entrambi diretti da Vito Cea. Segui anche tu Uccio De Santis Tv su Youtube