Mudù, amore e risate in crociera per Uccio De Santis e le sue barzellette

Il comico Uccio De Santis e la sua compagnia pugliese Mudù sul loro canale YouTube fondono l'arte della barzelletta con un vero e proprio film gratuito, Mudù Love 2. Riuscirà il Comandante Uccio a sedurre la bella passeggera?

Uccio De Santis è un romantico capitano di una nave da crociera in Mudù Love 2, un film gratuitamente disponibile sul canale YouTube della compagnia Mudù del comico pugliese. La banda di Uccio è ancora una volta diretta da Vito Cea, che ha firmato anche due lungometraggi cinematografici con loro, Non me lo dire e Mi rifaccio il trullo. Naturalmente, questo film è soprattutto l'occasione per riabbracciare l'umorismo del gruppo, sempre fedele all'arte della barzelletta, il cardine sul quale Uccio ha basato la sua guerra ai guai quotidiani con la prescrizione della risata. Chi non conoscesse Uccio sappia che ha votato la sua vita al divertimento del prossimo, già dalla sua partecipazione a La sai l'ultima? nel 1998, per poi portare in scena le sue barzellette sulle reti private locali e ora anche su YouTube. Più di recente Uccio De Santis è apparso anche nel cast della trasmissione Made in Sud nella stagione 2019-2020, ma la sua attività principale è rimasta Mudù, un punto fermo per gli spettatori ormai non solo pugliesi, divertiti dalle barzellette che hanno come la regione come sfondo geografico... e verbale!

Parlando di cose serie, riuscità questo capitano a sedurre la bella passeggera, ottenendo informazioni di prima (o seconda mano) sui suoi gusti? Per scoprire queste e altre avventure di Uccio, vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Uccio De Santis, Mudù.