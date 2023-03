MUBI: le novità di aprile 2023 della piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità

News Cinema

Si fa sempre più interessante la programmazione di MUBI, figlia di un'attenta e costante curatela da parte del suo gruppo di lavoro. Ecco tutte le novità che troverete in streaming su MUBI ad aprile 2023.

Due sono le distribuzioni MUBI del mese. La prima è Winter Boy - Le Lycéen, il nuovo film di Christophe Honoré con Juliette Binoche, Vincent Lacoste e Paul Kircher che sarà anche presentato nel contesto della XIII edizione di RENDEZ-VOUS, il prestigioso Festival del Cinema Francese che si terrà a Roma proprio agli inizi di aprile. Il film è racconto di formazione che segue il momento delicato della perdita del padre del protagonista, interpretato da un fantastico Kirchner (nominato al César come Miglior Attore Rivelazione).

Secondo film distribuito da MUBI in aprile è uno dei titoli più ammirati della stagione festivaliera, The Plains, entrato in numerose classifiche internazionali relative ai migliori film del 2022: un documentario diretto dall'australiano David Easteal segue il tragitto in auto che fa un 50enne di Melbourne alla fine di ogni giornata lavorativa dall'ufficio a casa sia, seguendo in questo modo lo lo sviluppo delle sue relazioni e della sua vita.





Alla programmazione di MUBI si aggiungono poi in aprile due film diretti da registi donne come la commedia norvegese Ninjababy, di Yngvild Sve Flikke (storia della ventitreenne Rakel che, scoprendo di essere incinta troppo tardi per avere un aborto, cerca di capire cosa fare del bambino e della sua vita, innamorandosi nel frattempo di uno degli uomini che potrebbe essere il padre; qui la nostra recensione) e il dramma Calcinculo di Chiara Bellosi, storia di formazione che segue la giovane e introversa Benedetta e il suo incontro con Amanda, interpretata da un bravissimo Andrea Carpenzano, parte di un gruppo di giostranti che si stabilisce nel campo davanti a casa di Benedetta. Grazie ad Amanda, Benedetta si aprirà alla vita.

Continuerà poi in aprile su MUBI la rassegna dedicata ai film di Alice Rohwacher, cui si aggiunge una retrospettiva sul grande Roberto Rossellini, che avrà inizio con Roma città aperta e proseguirà per i prossimi mesi e porterà alcuni dei più importanti lavori del regista su MUBI.

Tra le altre novità di aprile su MUBI, segnaliamo anche L'ordine delle cose di Andrea Segre, Mon roi - Il mio re di Maïwenn, lo straordinario King Kong originale di Ernest B. Schoedsack, Merian C. Cooper, Cuori di Alain Resnais, Away from Her - Lontano da lei di Sarah Polley, Thunder Road di Jim Cummings e Il giovane Karl Marx di Raoul Peck.