Mr. Scorsese: il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile. Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller.

News Cinema

Debutta in streaming su Apple TV il 17 ottobre un documentario in cinque parti imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, ricchissimo di analisi approfondite sui film e di aneddoti irresistibili dal set e la vita. Ecco le nostre impressioni assieme a quello che ci ha raccontato la sua regista Rebecca Miller.

È diviso in cinque parti da un’ora circa l’una, ma Mr. Scorsese è un documentario unico (in tutti i sensi) prima che una docu-serie. Non fosse altro che per il fatto che scorre via talmente bene, e con una tale strabiliante quantità di aneddoti e analisi dentro, che si fa fatica a non vedere tutti e cinque gli episodi l’uno dopo l’altro. Mr. Scorsese non ripercorre in maniera minuziosa solo la carriera di uno dei registi più importanti della storia del cinema, ma anche la sua vita, e il modo in cui cinema e vita in lui siano la stessa cosa. Rebecca Miller, che è la regista del film (è lei stessa a definirlo così) e che lo ha costruito sulla base di venti ore complessive di intervista a Scorsese, lo dice meglio di me: “Con Marty non puoi separare il regista dall’uomo e l’uomo dal regista, si tratta di una cosa sola: i film hanno plasmato l’uomo almeno quanto l’uomo ha plasmato i film”.

Via Zoom, da New York, Miller ha poi continuato spiegandomi che proprio lì, proprio all’incrocio tra vita privata e vita professionale, a lei interessava stare, perché “è lì che i film vivono davvero, ed è per questo che nel documentario alcune cose hanno più spazio di altre. Ha tutto a che vedere con quanto e come certi film hanno avuto influenza nella sua vita”.

Figlia di Arthur Miller, uno dei più grandi drammaturghi nel Novecento, regista (anche di un documentario su suo padre), Rebecca Miller è incidentalmente anche la moglie di Daniel Day-Lewis, ed è stato proprio sul set del film dove il marito interpretava Bill il Macellaio che ha avuto i primi contatti con Scorsese. “Sul set di Gangs of New York gli chiesi un parere sull’uso del voiceover che stavo sperimentando in Personal Velocity, e lui mi fece alcune note, e vide poi anche i miei film successivi, ma prima di questo documentario non ci frequentavamo”, spiega.

Su suggerimento di Margaret Bodde, che produce i documentari di Scorsese e che è alla guida esecutiva della sua Film Foundation, Miller lo ha approcciato con l'idea di questo doc con una lettera in cui spiegava che per questo lavoro avrebbe adottato “un approccio cubista, con molti punti luce diversi, e quindi il suo punto di vista ma anche quello degli altri: nessun regista vive nel vuoto, abbiamo tutti bisogno delle altre persone, e io volevo parlare di queste persone, delle sue collaborazioni, e anche raccontare da dove arrivasse il denaro. E mi premeva avere un’idea della sua famiglia e del suo quartiere, cercare di entrare dentro ai primi anni della sua vita e costruire il resto a partire da quelli”.

Mr. Scorsese: il trailer

Mr. Scorsese: Il trailer ufficiale italiano del documentario- HD

Così, Mr. Scorsese si apre parlando dell’infanzia di Scorsese, della sua famiglia, della Bowery di New York e dei derelitti e dei malavitosi che la popolavano, dell’asma che lo tenne chiuso in casa a guardare la vita dall’alto di finestre che sono stati i suoi primi schermi cinematografici (“thanks God for asthma", ride Spike Lee nel primo episodio), dei suoi amici, dei suoi parenti, di quel personaggio straordinario di nome Sally Gaga (che Miller intervista assieme a altri vecchi compagni strada e di vita di Scorsese) che è stato l’ispirazione per il Johnny Boy di Robert De Niro, altro figlio del quartiere, in Mean Streets. E ci sono anche i disegni, i fumetti nei quali il piccolo Martin realizzava dettagliati storyboard dei film che già sognava di girare. “Ho adorato quando Marty mi ha mostrato i suoi disegni di bambino, e mi ha raccontato di come stia ancora cercando di realizzare una ripresa che aveva immaginato quando aveva nove anni”, mi ha detto Miller. “E allora ho capito che quei disegni dovevamo animarli, come un regalo per il piccolo Marty che disegnava i suoi film e come omaggio al fatto di come lui in qualche modo sia ancora quel bambino”.

Poi, da bambino che sognava di fare il cinema, Martin Scorsese è diventato un giovane uomo che il cinema l’ha iniziato a fare davvero, e Mr. Scorsese inizia a raccontare la sua carriera e i suoi film tra un aneddoto favoloso all’altro: da quello nel primo episodio in cui racconta di quando, in una Los Angeles da cui è scappato di corsa, stava per annegare tra le onde dell’oceano e fu Peter Boyle a salvarlo e portarlo a riva, a quello nel quinto in cui rievoca ridendo con quella sua risata irresistibile di quando - venuto a sapere che Harvey Weinstein gli aveva messo sul set di Gangs of New York uno dei suoi incaricato di fargli da spia ogni volta che il regista faceva a modo suo e non come concordato col produttore - Martin si presentò nell’ufficio di questo anonimo malcapitato e scaraventò la sua scrivania fuori dalla finestra, dal terzo piano, per poi accorgersi subito dopo di aver buttato di sotto la scrivania sbagliata.





Questo episodio straordinario è solo un esempio dei tanti momenti in cui, nel documentario di Rebecca Miller, Scorsese racconta con grande onestà di sfuriate leggendarie, di telefoni distrutti dopo conversazioni a lui non gradite, ma anche di momenti di cupezza e depressione, abusi di droga e relazioni burrascose.

Miller racconta di aver capito abbastanza presto che Scorsese stava parlando come lei in maniera molto molto onesta, e che le loro erano conversazioni intense e sincere, ben oltre quel che accade normalmente nel corso di un'intervista. E questo, ha detto “ha avuto un impatto anche nel modo in cui gli altri mi parlavano, perché nel momento in cui capivano che sapevo già molte cose, anche personali, si rilassavano e parlavano con me come non avevano mai parlato con nessuno: parlo di persone come Robbie Robertson, o Isabella Rossellini, che hanno capito che Marty era stato sincero con me e lo sono state a loro volta”.

Il momento in cui Miller ha capito che c’era qualcosa di speciale in cui Scorsese si raccontava davanti a lei è stato “quando gli ho chiesto quanto di lui ci fosse in Taxi Driver. In quel momento ha chiuso gli occhi e si è messo a pensare intensamente, è stato un momento molto intimo. E ho iniziato a capire che queste nostre conversazioni non erano davvero delle interviste. Per me erano sedute di ascolto radicale, una capacità negativa nel senso illustrato da Keats, di abbandono totale”.





La parte del documentario dedicata a Taxi Driver non è solo una ricostruzione incredibile di un film epocale, ma a suo modo anche una straordinaria lezione di cinema, come avviene ancora per altri titoli fondamentali della carriera di Scorsese, come Quei bravi ragazzi o Casinò, o L'età dell'innocenza, per fare soli altri esempi.

“Dovevo affrontare certi precisi aspetti dei film, dovevo analizzare alcuni di questi film e parlarne con lui: era la mia unica idea struttura, ma non avevo idea di come, all’interno di quella struttura, lui mi avrebbe parlato di questioni personali”, ha detto Miller. Scorsese l’ha fatto a modo suo, e in maniera sorprendente. Come in quel momento, ha detto la regista “in cui mi ha raccontato di quando, sul set di Toro scatenato, De Niro ha improvvisato e ha iniziato a dare testate contro il muro nella cella, e per lui è stata un’illuminazione che gli ha permesso di capire che quel personaggio era lui, da sempre impegnato a sbattere la testa contro qualcosa, a bussare alla porta di qualcuno, a cercare di andare avanti e oltre”. Ed è questo tentativo costante da parte di Scorsese di arrivare dall’altra parte, quale che sia questa parte, questa tensione verso il sublime, per Miller, a essere la chiave del suo lavoro: “Non c’è nulla di meccanico in lui, tutto è teso a cogliere il senso profondo delle cose”.





Non è un caso, poi che Mr. Scorsese si apra col suo protagonista che chiede e si chiede la domanda delle domande: “Chi siamo? Cosa siamo come esseri umani? Siamo fondamentalmente buoni o cattivi?”. È questa la tensione profonda che sta alla base dei film e della vita di Scorsese nei suoi film, e in questo documentario, nel quale a un certo punto confessa sorridendo “I enjoy being bad”, anche se poi lo vediamo prendersi cura con amore straordinario di sua moglie malata, o divertirsi come un pazzo nei tiktok di sua figlia Francesca.

Quando però, alla fine della nostra conversazione, chiedo a Rebecca Miller quale sia la lezione più grande che ha imparato da Martin Scorsese come regista, il suo pensiero va subito e senza esitazioni alle tante battaglie sostenute da Scorsese nel nome della sua integrità artistica e della sua voglia di fare a ogni costo i film che sognava fare che nel film vengono dettagliate. E quella lezione la sintetizza così: “”Non ti arrendere mai e combatti, combatti, combatti”.