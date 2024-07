Moving: il trailer ufficiale del film che ha vinto Venezia Classici 2023

News Cinema

Il bellissimo film di Shinji Somai sta per debuttare nei cinema americani nella versione restaurata in 4K vista alla Mostra del Cinema dello scorso anno. Ecco trailer e poster di Moving.

Quello che la Giuria di studenti di cinema di tutta Italia, presieduta lo scorso anno da Andrea Pallaoro, decretò essere il miglior film restaurato del programma di Venezia Classici del Festival di Venezia 2023 è stato il film giapponese Moving, uno dei capolavori di un grandissimo e poco noto regista nipponico come Shinji Somai.

Presentato in prima mondiale nel 1993 a Cannes, sezione Un Certain regard, Moving racconta la storia di una bambina di 11 anni che deve affrontare il divorzio dei genitori, affrontando con coraggio e determinazione territori inesplorati della vita e rifiutandosi di diventare o anche solo sentirsi una vittima.

Questa la trama ufficiale come riportata sul sito della Biennale:

Renko è una brillante ed energica ragazza di prima media che vive a Kyoto.

Quando il padre Kenichi se ne va, Renko e sua madre Nazuna cominciano a vivere da sole. Nazuna stabilisce delle nuove regole di vita, ma Renko non capisce perché la madre voglia cambiare, così nasconde i documenti del divorzio, si barrica in casa e arriva persino a organizzare una breve escursione al lago Biwa, dove un tempo trascorrevano le vacanze di famiglia... Il film è la storia della crescita emotiva di una ragazza sensibile che si ritrova tra due genitori sull’orlo del divorzio.

Come già altri film della filmografia di Somai, di recente al centro di estensive operazioni di restauro, Moving sta per essere distribuito negli Stati Uniti. Per l'occasione sono stati realizzati questo trailer e questo poster, che vi mostriamo anche nella speranza di poter vedere il film di Somai distribuito da qualcuno anche in Italia.