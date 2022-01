Morto il grande fumettista e illustratore Jean-Claude Mézières, creatore di Valérian

News Cinema

È morto ieri a Parigi, all'età di 83 anni, il grande disegnatore francese Jean-Claude Mézières. I suoi personaggi, soprattutto Valérian et Laureline (dalle cui storie Luc Besson ha tratto nel 2017 il film Valerian e la città dei mille pianeti e una serie animata francese nel 2007), hanno influenzato la fantascienza cinematografica moderna, incluso Star Wars.

La carriera di Jean-Claude Mézières

Nato a Parigi il 23 settembre 1938, Mézières fu introdotto ai fumetti dal fratello maggiore. Diplomato alla École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, iniziò la carriera come illustratore di libri e in pubblicità, prima di trasferirsi negli Stati Uniti nel 1965, affascinato dalla storia americana, per provare l'esperienza da cowboy, che descriverà come "migliore di tutti i miei sogni" (aveva già tentato a 16 anni, col suo grande amico Jean Giraud, il futuro Moebius, di partire per il Messico, ma era stato fermato dai genitori). Al ritorno in Francia, assieme all'amico d'infanzia Pierre Christine, dette vita nel 1967 alla sua creazione più celebre, "Valérian et Laureline", una serie dalla lunghissima vita (l'ultimo numero è del 2010) e dalla vastissima influenza sulla fantascienza cinematografica, da Star Wars a Independence Day (ma tracce del suo lavoro sono visibili anche in Conan il barbaro).

Al cinema, Mézières collabora come conceptual designer alle scenografie di alcuni film, come È difficile essere un dio, del 1989 e Il quinto elemento, di Luc Besson, del 1997.

Mézières ha pubblicato i suoi lavori su testate storiche come Métal Hurlant e Pilote, ha collaborato con l'autore di Lucky Luke René Goscinny (appare anche in documentari a lui dedicati) e nel 1984 aveva ricevuto il prestigioso Grand Prix de la ville d'Angoulême.

(Foto di Georges Seguin, Wikipedia)