Morto Dean Stockwell, popolarissimo attore del cinema e della tv americana

News Cinema

Il 7 novembre a 85 anni è morto Dean Stockwell, attore bambino cresciuto in tanto cinema che amiamo, da Velluto blu a Paris, Texas e Vivere e morire a Los Angeles. Famosissimo anche in tv per i ruoli in Dr. Kildare, Sulle strade della California e In viaggio nel tempo.

Tra i molti attori caratteristi/protagonisti del cinema americano Dean Stockwell è sempre stato uno dei nostri preferiti, ed è dunque con dispiacere che oggi comunichiamo la notizia della sua morte, diffusa solo oggi ma avvenuta il 7 novembre. Secondo Variety che per primo ha riportato la notizia, l'attore è morto tranquillamente nel sonno all'età di 85 anni.

Dean Stockwell: una carriera straordinaria

Quest'uomo minuto, con quel volto al tempo stesso bello e comune, ha avuto una carriera straordinaria, lunga più di 70 anni, con oltre 200 crediti al suo attivo, visto che aveva iniziato a recitare da bambino. Lo vedete nel nostro collage nel ruolo di Peter, nel film di Joseph Losey Il ragazzo dai capelli verdi (1948), di cui fu protagonista quando aveva già iniziato a recitare da tre anni, debuttando nel western con Gregory Peck La valle del destino, a 8 anni.

Crescendo, Dean Stockwell aveva lavorato con alcuni dei registi più importanti di Hollywood: con Richard Fleischer in Frenesia del delitto (dalla stessa storia vera da cui Hitchcock aveva tratto Nodo alla gola), con Jack Cardiff in Figli e amanti, Sidney Lumet in Il lungo viaggio verso la notte, Richard Rush in Psych-Out Il velo sul ventre. Alternando, da subito, i ruoli cinematografici a quelli televisivi in show come Ai confini della realtà, Carovane verso il West, Dottor Kildare, F.B.I., Le strade di San Francisco e Sulle strade della California.

A toglierlo da una carriera che sembrava destinata soprattutto al piccolo schermo, negli anni Ottanta è stato l'apprezzamento di registi come William Friedkin, che lo volle per il ruolo dell'avvocato corrotto in Vivere e morire a Los Angeles (1985), seguito da David Lynch, che in Velluto Blu gli offrì il bizzarro e indimenticabile personaggio del "soave" Ben, costretto a cantare in playback dal gangster Frank di Dennis Hopper la canzone di Roy Orbison "In Dreams". Con David Lynch lavorò anche in Dune. Il suo talento venne apprezzato anche da registi europei che guardavano all'America e Wim Wenders lo volle in Paris, Texas. Un altro ruolo che lo rese popolarissimo fu quello dell'Ammiraglio Calavicci nella fortunata serie tv A spasso nel tempo, al fianco di Scott Bakula, per cui venne candidato quattro volte agli Emmy Awards e ai Golden Globe, che vinse nel 1990.

Lo ricordiamo ancora in Beverly Hills Cop II, Una vedova allegra... ma non troppo (per cui aveva ricevuto una candidatura all'Oscar), diretto da Francis Ford Coppola in Giardini di Pietra, Tucker e L'uomo della pioggia e da Robert Altman ne I protagonisti. Tra i suoi grandi successi televisivi anche Jag - Avvocati in divisa e Battlestar Galactica. Di Dean Stockwell possiamo davvero dire che ha arricchito con la sua arte decenni di cinema e tv americana che più amiamo e per questo non possiamo che salutarlo con gratitudine.