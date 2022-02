Monica Vitti: tre film gratuiti su YouTube per (ri)scoprire carisma e talento dell'attrice

News Cinema

Sono tanti i titoli di cui Monica Vitti è protagonista. Potete vedere adesso e gratuitamente le commedie Amore mio aiutami (1969), Ninì Tirabusciò la donna che inventò la mossa (1970) e Teresa la ladra (1973).

Ormai ritiratasi dalle scene molto tempo fa, Maria Luisa Ceciarelli in arte Monica Vitti si è spenta il 2 febbraio 2022 all'età di 90 anni. Riconosciuta come un'icona del cinema italiano, l'attrice con la sua personalità ha inghiottito quella definizione andando a rivoluzionare l'immagine e i ruoli destinati alle interpreti femminili. Arguta, ironica, profonda, seducente e con una trascinante voce sabbiosa, Monica Vitti non somigliava a nessuna donna e nessuna donna le somiglierà mai. Sono state scritte molte parole su di lei, ma soltanto le immagini possono parlare realmente. Per chi voglia rivederla o vederla per la prima volta per capire quanto lo schermo ne esaltasse la sensibilità e le qualità artistiche, qui sotto sono disponibili alle visione gratuita, grazie al canale Youtube di Minerva Pictures, tre film in cui è protagonista: Amore mio aiutami (1969), Ninì Tirabusciò la donna che inventò la mossa (1970) e Teresa la ladra (1973)

Monica Vitti: guarda il film completo Amore mio aiutami!

Diretta nel 1969 da Alberto Sordi e da lui scritto insieme a Rodolfo Sonego e Tullio Pinelli, la commedia Amore mio aiutami racconta la storia del direttore di banca Giovanni Machiavelli, sposato fellcemente da oltre dieci anni con Raffaella e padre di un figlio. È un uomo senza peli sulla lingua, anticonformista e privo di complessi e pregiudizi. Una mattina, però, quando la moglie, durante una conversazione, gli rivela di essersi innamorata di un altro uomo, si ribella a questa idea e fa di tutto per conoscere la verità. Raffaella gli confessa di aver conosciuto un certo Valerio Mantovani, fisico nucleare, a un concerto di musica classica e di essersene innamorata. Questo è uno dei quattro film in cui Alberto Sordi e Monica Vitti hanno recitato insieme.





Monica Vitti: guarda il film completo Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa

Scritto e diretto nel 1970 da Marcello Fondato, il film Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa è la storia di Maria Sarti, una giovane romana che recita in piccoli teatri all'aperto sognando di diventare una vera attrice di prosa. Dopo alcune infelici esperienze è costretta dalla fame a improvvisarsi cantante in un cabaret di Napoli. Inventrice di un movimento d'anca che manda in visibilio il pubblico maschile, Maria scandalizza i benpensanti e subisce un processo per oscenità al quale viene assolta. Si trasferisce a Torino dove diventa il richiamo della "buona società", fa innamorare di sé un giovane ufficiale e sfida a duello una dama dell'aristocrazia. Oltre a Monica Vitti, nel cast compaiono anche Pierre Clémenti, Peppino De Filippo, Gastone Moschin, Carlo Giuffré, Sylva Koscina, Salvo Randone, Nino Taranto, Fanfulla, Claude Rich, Marisa Merlini e un giovane Lino Banfi.





Monica Vitti: guarda il film completo Teresa la ladra

Diretta da Carlo Di Palma nel 1973, Teresa la ladra è una commedia drammatica scritta da Dacia Maraini insieme a Age e Scarpelli. Il film ruota intorno a Teresa Numa, una donna costretta ad abbandonare la casa paterna per cercare lavoro. Lasciati dieci impieghi in sette anni, finisce per fare la sguattera a casa del capostazione, il cavalier Nardecchia a Campo di Carne. Qui ha un figlio con Sisto con il quale si sposa molto tempo dopo il parto. Poiché il marito, convinto fascista, muore nel corso dello sbarco degli Alleati in Sicilia, Teresa si trasferisce momentaneamente a Roma dove incomincia a vivere di espedienti e entra nel giro di alcuni ladruncoli. Finita in prigione nell'imminenza della "liberazione", quando ne esce tenta la fortuna a Livorno, a Genova e a Milano. Carlo Di Palma è stato il direttore della fotografia di 15 film in cui Monica Vitti era nel nel cast e le sue uniche tre opere da regista hanno l'attrice come protagonista. Nel cast di Teresa la ladra figurano anche Michele Placido, Carlo Delle Piane e Anna Bonaiuto.