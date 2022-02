Monica Vitti non c'è più. E a noi non resta che studiare.

News Cinema

Un talento unico, una bellezza incredibile, un senso dell'umorismo unico e un'intelligenza vivissima. Monica Vitti, attrice e donna in continua evoluzione, in perenne trasformazione, è morta dopo tanti anni di pesantissima assenza. Vedere i suoi film e leggere le sue parole è l'unica cosa che possiamo fare per colmare questo vuoto.

Monica Vitti non c’è più. È morta, a 90 anni. Non c’è più, ma a ben vedere non c’è stata da tanto tempo, da due decenni, da quando la malattia le fece scegliere di abbandonare la scena pubblica. Eppure, quella sua assenza la rendeva più presente che mai. Sarebbe bello se anche adesso fosse lo stesso.

Monica Vitti, talento straordinario, intelligenza vivissima, umorismo irresistibile. Monica Vitti, attrice di una bellezza travolgente. Una bellezza che lei, intelligentissima, sul set e sullo schermo minimizzava, camuffava, prendeva in giro.

In un mondo dove le attrici si dannano per farsi prendere sul serio, si stracciano le vesti per il ruolo impegnato, che fanno carte false per avere l’occasione di offrire la performance dolente da premio (e magari sì, mortificando la loro bellezza: ma Monica Vitti non si mortificò, mai e poi mai), lei fece il contrario.

Dopo Michelangelo Antonioni, dopo l’incomunicabilità e l’alienazione, dopo “mi fanno male i capelli”, lei scelse la strada opposta. La commedia, la risata, l’ironia sfrenata e spesso feroce. Scelse Salce, Monicelli, Scola, Sordi. Scelse “Di che natura è il mio male? Ho avuto un trauma? Sono sotto shock? È un disturbo neurovegetativo? O è perché sono mignotta?”.

I più giovani tra voi, forse, non lo sapranno nemmeno chi è Monica Vitti. Un nome come un altro, proveniente dal passato remoto del cinema italiano, quello che in tv figuriamoci un po’ se lo trasmettono, e che magari c’è in streaming, ma in streaming bisogna guardare le millemila scemenze nuove e infiocchettate che l’algoritmo ci piazza sotto il naso, e che servono ai dibattiti social.

Ecco, allora, giovani o non giovani, quello che dovreste fare ora, oggi, domani, è studiare un po’.

Niente paura, uno studio facilissimo, e piacevolissimo.

Dovreste cercare su Google le foto di Monica Vitti, e studiarne il volto, il corpo, le pose. Le trasformazioni, la modernità strabiliante che ha sempre avuto. Per ore e ore.

Dovreste cercare le sue interviste, leggerle e rileggerle, per comprendere la finezza del pensiero, la leggerezza, l'acume.

Dovreste aprire il computer e andare per esempio su Prime Video, e imparare a memoria La ragazza con la pistola, Dramma della gelosia, Ninì Tirabusciò: la donna che inventò la mossa, Teresa la ladra. E poi, certo, La notte.

Oppure andare su RaiPlay, dove trovate Gli ordini sono ordini, Qui comincia l’avventura, Amori miei.

Vedere e rivedere, capire quante Monica Vitti sono esistite, e che perdita enorme è stata per noi, la sua assenza, la sua morte.

Se poi proprio siete pigri, stasera su La7 trasmetteranno Amore mio aiutami, e subito dopo La ragazza con la pistola. E per favore, non venitemi a parlare di Sanremo.