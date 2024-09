Mickey 17: ecco il primo trailer italiano ufficiale del nuovo film di Bong Joon-ho

News Cinema

Dopo il successo mondiale di Parasite, il regista coreano torna con una bizzarra commedia di fantascienza interpretata da Robert Pattison nel ruolo di protagonista. Ecco trailer e trama di Mickey 17.

I suoi fan erano numerosi da ben prima, ma con lo straordinario successo di Parasite (Palma d'oro a Cannes e vincitore di quattro Oscar tra cui quello per il miglior film, andato per la prima volta nella storia a un film non in lingua inglese) Bong Joon-ho è diventato un nome ben familiare agli appassionati di cinema di tutto il mondo.

Ora questo regista sud-coreano si prepara a tornare nei cinema con un nuovo film che si intitola Mickey 17, e che siamo certi spiazzerà molti di coloro che hanno conosciuto Bong solo attraverso Parasite.

Tratto dal romanzo quasi omonimo di Edward Ashton (che si intitola "Mickey 7"), Mickey 17 racconta la storia di una sorta di impiegato sacrificabile di una corporation galattica, che ha il compito di fare da avanscoperta umana su un pianeta ghiacciato di nome Niflheim, potenziale oggetto di colonizzazione. A ogni tentativo fallito di Mickey, il suo corpo viene rigenerato, clonato, riprodotto, con la capacità di mantenere intatti gran parte dei suoi ricordi. Nei panni di questo personaggio c'è Robert Pattinson, mentre nel cast figurano anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Mickey 17 arriverà al cinema nel 2025 con Warner Bros. Pictures Italia, e questo è il suo primo trailer ufficiale.

L' improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio ad un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro... ovvero morire, per vivere.