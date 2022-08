Michael Keaton non guarda i film o le serie Marvel o DC: il motivo è lapidario

News Cinema

In un'intervista con Variety, Michael Keaton, tra poco di nuovo Batman in The Flash e Batgirl, ha ammesso di non aver mai guardato per intero un film o una serie Marvel o DC. E perché? La risposta è nel suo stile strafottente.

Tra la fine di quest'anno e il prossimo rivedremo il Batman di Michael Keaton in Batgirl e in The Flash: il suo ritorno nei panni di Bruce Wayne riporta il cinecomic in un'epoca in cui non rappresentava ancora la più larga fetta del mercato audiovisivo di massa. Forse consapevole di questo suo status particolare, ma anche forte della sua ironica sfacciataggine che l'ha reso un mito negli anni, Keaton ha rivelato a Variety di non aver mai guardato per intero un prodotto Marvel o DC! Ci dobbiamo credere? Leggi anche Batman, Michael Keaton spiega perché lasciò prima di Batman Forever

Michael Keaton: "Non guardo i film di supereroi, ma non perché sia snob"

Parlando con Variety, Michael Keaton, prossimamente ancora Bruce Wayne / Batman in Batgirl e The Flash, ha spiegato che la sua pazienza con i film e le serie di supereroi è assai limitata... ma non solo con quelli! Reduce dalla serie drammatica Dopesick, nonché Golden Globe e nomination all'Oscar per Birdman, Keaton a 70 anni suonati può non mandarla a dire. Non che l'attore non sia fiero del suo lavoro: all'intervistatore che suggerisce come Batman sia cambiato negli anni, passando da attore in attore, risponde strafottente e fiero che il suo è rimasto sempre lo stesso. Ma il motivo per cui non è uno spettatore assiduo del genere è assai più generale, divertente e disarmante nella sua semplicità.

So che la gente non ci crede, ma io non ho mai visto per intero nessuno di quei film, della Marvel o di altri. E non dico che non li guardo perché ho la puzza sotto al naso - credetemi! Non è quello. È che io sono uno che guarda molte poche cose. Comincio a guardare qualcosa, penso che sia grandiosa e guardo tipo tre episodi, ma poi c'ho i cazzi miei, ho altro da fare.