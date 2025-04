Miami Vice, un remake in arrivo a cura del regista di Top Gun: Maverick

News Cinema

Joseph Kosinski, del quale vedremo tra poco F1 con Brad Pitt, ha accettato di dirigere una nuova versione cinematografica di Miami Vice, venendo dopo un mostro sacro come Michael Mann.

Non è la prima volta che si parla di un remake di Miami Vice: nel 2017 Dwayne Johnson valutò un riavvio della serie tv (dopo otto anni deduciamo che non è andato in porto), mentre nel 2006 fu Michael Mann a firmarne una lettura decisamente meno patinata, più noir, con il suo film interpretato da Colin Farrell e Jamie Foxx: lui poteva, non solo perché è uno dei più grandi cineasti viventi, ma anche perché aveva prodotto lui stesso la serie - anzi, usiamo le parole corrette dell'epoca - il telefilm con Don Johnson e Philip Michael Thomas. Deadline riporta che un nuovo lungometraggio è in preparazione, un remake a firma Joseph Kosinski. Leggi anche Miami Vice: Vin Diesel ed NBC lavorano al remake della Serie TV

Joseph Kosinski riavvia Miami Vice al cinema

Joseph Kosinski, lanciatissimo dopo il trionfo commerciale di Top Gun: Maverick, altra riproposta di un mito degli anni Ottanta, sta per affrontare un remake di Miami Vice, sotto forma di lungometraggio, appena dopo aver chiuso F1 con Brad Pitt, al cinema dal 25 giugno. A quanto pare il regista dirigerà questa nuova versione delle indagini di Sonny Crockett e Rico Tubbs dopo essersi occupato di un imprecisato thiller a base di UFO per la Apple. La Universal ha messo in cantiere il reboot di Miami Vice, affidandone la sceneggiatura a Dan Gilroy, un nome piuttosto solido, da poco autore di diversi episodi di Andor, la serie tv di Star Wars su Disney+. Anche regista in proprio, fa parte di una famiglia piuttosto creativa, con i suoi fratelli Tony Gilroy (sceneggiatore e regista a sua volta) e John Gilroy, montatore. La squadra sembra essere addestrata correttamente, ma finché non saranno scelti gli attori protagonisti il pubblico più nostalgico non si farà sentire sul serio...

Miami Vice, ideata da Anthony Yerkovich e prodotta da Michael Mann, andò in onda dal 1984 al 1990 sull'NBC, mentre in Italia la vedemmo su Rai 2 dal 1986 al 1992: cinque stagioni che contribuirono a caratterizzare un'epoca, con un riconoscibile stile edonista, fatto di abiti e auto sopra le righe, al ritmo dei sintetizzatori di Jan Hammer. Il Miami Vice del 2006 che Mann creò per il grande schermo fu un progetto diverso, molto più cupo, una rilettura nera e contemporanea della dinamica tra i personaggi: al boxoffice cascò, per uno stentato incasso mondiale di 163.800.000 dollari, a fronte di una spesa di 135 milioni. Potrebbe funzionare un nuovo approccio che ribilanci noir con solarità? E che sapore avrebbe la solarità di oggi, rispetto a quella degli anni Ottanta?