Messner affronta la grande controversia della scalata italiana del K2 al Trento Film Festival

News Cinema

Presentato oggi al Trento Film Festival K2 la grande controversia, il documentario in cui un'icona dell'alpinismo come Reinhold Messner si assume la responsabilità di prendere una posizione su un evento cruciale e discusso del nostro secondo dopoguerra.

Non solo affrontare la montagna, ma passare una vita a raccontarla e, ora, giunto ormai a 80 anni al rango di icona dell’alpinismo, Reinhold Messner ha voluto spulciare nelle pagine più lontane della storia dell’epopea dell’uomo in alta quota. Non solo, ha preso posizione in maniera molto chiara all’interno di una polemica dolorosa, nata come trionfo nazionale, che non smette di agitare il mondo della montagna da decenni. In particolare dal 1954, quando una spedizione italiana si avventurò sulla cima di una delle vette epiche dell’Himalaya. K2 la grande controversia, è un documentario presentato al Trento Film Festival.

Lasciando da parte - per fortuna - l’idea di ricostruire pagine del passato attraverso delle messe in scena da speciale televisivo, in questo documentario Messner si affida più classicamente, ed efficacemente, a immagini di repertorio particolarmente suggestive e alla sua visione di quanto accaduto. Usando la sua lingua madre, il tedesco, “per essere più preciso” nel raccontare con esattezza cosa sia “una narrazione autentica di un’avventura di montagna”. Rievoca quegli anni in cui ogni paese vedeva la conquista delle alte vette come un’avventura nazionale per rialzarsi, anche solo moralmente, dopo la fine della Seconda guerra mondiale. E così fu vista e tramandata la versione ufficiale della prima ascensione del K2, compiuta da una spedizione italiana nel 1954.

Tuttavia, è poco noto che dietro il successo di questa impresa si cela una storia di diffamazione. Nel suo nuovo documentario, “Reinhold Messner mostra quanto facilmente la solidarietà tra compagni di cordata possa trasformarsi in inganno e tradimento, seguendo le tracce del grande sconfitto della spedizione: Walter Bonatti. Dopo una serie di accuse e tentativi di screditarlo da parte dei suoi compagni, Bonatti è stato ufficialmente riabilitato solo nel 2008”. Un Bonatti definito in K2 la grande controversia come “dubbio il miglior alpinista di tutti, seppure il più giovane, rispetto alla coppia realmente giunta in cima e diventa celebre per questo, composta da Lino Lacedelli e Achille Compagnoni”. Lo dice Messner, che non risparmia giudizi secchi, dall’alto della sua autorevolezza.

Occasione per raccontare un altro mondo dell’avventura in montagna, in cui si arrivava in quota campo dopo campo, dopo giorni e con un ambientamento graduale oggi dato per scontato. Come dice Messner, “non dico che si arrivi con l’elicottero come sull’Everest, ma quasi”. La 73a edizione del Trento Film Festival continua a prevedere il racconto di grandi alpinisti e arrampicatori solitari, del passato e del presente: da Cesare Maestri a Seàn Villanueva O'Driscoll, passando per Maurizio Giordani e Walter Bonatti, protagonista del documentario K2 - Der Grosse Streit (K2 - La grande controversia) diretto da Reinhold Messner e presentato in anteprima al festival.

Nel 1971, Bonatti stesso aveva indicato Messner come suo legittimo erede, nel libro I giorni grandi. “Oggi sto ancora aspettando qualcuno che possa raccogliere il nostro testimone”, ha dichiarato Messner. “La differenza infatti sta nel racconto. Oggi tantissimi alpinisti sono preparati fisicamente e fanno grandi cose, ma a mio avviso occorre anche saper pensare la montagna, riflettere su di essa e darle un significato altro. Occorre saper scrivere, per esempio. Walter Bonatti sapeva scrivere, sapeva raccontare. Nell'ultima parte della mia vita, io mi sto dedicando specificatamente a questo. E, se devo indicare un fuoriclasse che in tempi più recenti è riuscito a fare altrettanto, questo è senz'altro Wojciech Kurtyka. Lui sì che può essere considerato un alpinista completo, da questo punto di vista. In questo senso è sicuramente stato nostro erede”.