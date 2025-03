Mel Gibson gira La Passione di Cristo: Resurrezione quest'estate a Cinecittà

News Cinema

Dopo Flight Risk, Mel Gibson riprende uno dei suoi progetti del cuore, La Passione di Cristo: Resurrezione, sequel del religioso La passione di Cristo, che girerà in agosto a Cinecittà.

Anche se non disdegna i film d'azione come il recente Flight Risk, tutti sanno che la vera passione di Mel Gibson è il Cattolicesimo. Sono anni, per la precisione 21, che l'attore e regista aspetta di tornare ad affrontare temi religiosi col sequel ufficiale La Passione di Cristo: Resurrezione, di cui più volte è stato annunciato l'imminente inizio riprese. Ma stavolta, a quanto riporta Variety, da un'intervista di Manuela Cacciamani, Amministratore delegato di Cinecittà, ci siamo davvero.

Mel Gibson sul set a Cinecittà in agosto per La Passione di Cristo: Resurrezione

Anche se siamo lontanissimi dai fasti di quella che una volta era nota come la Hollywood sul Tevere, Cinecittà continua ad attirare le produzioni straniere. Manuela Cacciamani in un'intervista rilasciata al Sole 24 ore ha detto che Mel Gibson e la sua Icon Productions hanno fissato agosto per le riprese di La Passione di Cristo: Resurrezione negli Studios sulla Tuscolana (lo Studio 22 sembra il prescelto come campo base). Variety riporta anche la conferma da parte di altre fonti sull'inizio riprese del sequel del blockbuster biblico di Gibson. Anche il film precedente è stato girato in gran parte a Cinecittà e a Matera, anche se stavolta sembra che Gibson abbia scelto per gli esterni altre location, tra cui Ginosa, Gravina Laterza e Altamura. Jim Caviezel naturalmente riprenderà il ruolo principale.