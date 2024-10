Megalopolis per Coppola "non è noioso: è senza regole, chi lo rivedrà vedrà ogni volta un film diverso"

News Cinema

Flop negli USA, disorientante a dir poco per critica e pubblico, Megalopolis è difeso da pochi, ma il regista Francis Ford Coppola, in un'intervista con Forbes, la prende con filosofia. Ci è già passato con Apocalypse Now. Megalopolis sarà nei cinema italiani dal 16 ottobre.

Megalopolis di Francis Ford Coppola, film esagerato come il suo autore che l'ha sognato per vent'anni, ha tonfato al suo esordio al boxoffice americano, mentre critica e pubblico sono a dir poco perplessi da un'opera decisamente sperimentale: Coppola, che ci ha investito soldi propri, sarà qui in Italia a presentarlo ad Alice nella Città durante la Festa di Roma, in previsione dell'uscita nel nostro paese il 16 ottobre. Nel frattempo rivendica l'identità della sua opera, discutendone con Forbes. Non arretra di un millimetro, non ha rimpianti e Megalopolis è così come doveva essere. È abituato a suscitare reazioni simili. Leggi anche Megalopolis rompe la quarta parete e la proiezione diventa interattiva, ecco in che modo

Megalopolis "a ogni visione diventerà un film diverso", promette Francis Ford Coppola