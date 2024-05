Megalopolis: il primo emozionante trailer del film di Coppola che in Italia arriverà al cinema con Eagle Pictures

News Cinema

Mentre cresce l'attesa per la presentazione in concorso di Megalopolis di Francis Ford Coppola al festival di Cannes, è arrivato il primo trailer e la bella notizia che il film è stato acquistato per l'Italia da Eagle Pictures.

Chi non è al festival di Cannes, dove Megalopolis, l'ambizioso film che Francis Ford Coppola si è autofinanziato, sarà presentato in concorso il 17 maggio, 'può intanto consolarsi con due notizie. La prima è che è uscito un primo, notevolissimo trailer, che almeno visivamente rimanda alle atmosfere di film come Un sogno lungo un giorno, Apocalypse Now e il fastoso Dracula del maestro italo-americano. E la seconda è che in Italia il film arriverà distribuito da Eagle Pictures. Ma prima il trailer.

Megalopolis: un trailer che preannuncia un grande film

Il trailer di Megalopolis inizia con l'immagine della Statua della Libertà e una voce fuori campo che dice: "Quando muore un impero? Crolla in un unico, terribile istante? No, no. Ma arriva un momento in cui la gente non ci crede più". Si vedono poi Laurence Fishburne e Adam Driver, scene di distruzione, una corsa delle bighe, un'altra scena ispirata all'antica Roma e un susseguirsi di immagini e musica ipnotiche. "Crea il tuo futuro" è lo slogan dell'architetto protagonista in Megalopolis, la cui trama ufficiale è la seguente:

Megalopolis è una fiaba epica dell'antica Roma ambientata in un'immaginaria America moderna. La città di New Rome deve cambiare e questo causa dei conflitti tra Cesar Catilina (Adam Driver), un artista geniale che cerca di fare il salto verso un futuro utopistico e idealista, e il suo avversario, il sindaco Franklyn Cicero (ne), interpretato da Giancarlo Esposito, ancorato ad uno status quo retrogrado, che perpetua l'avidità, gli interessi personali e la guerra tra fazioni. Divisa tra loro due c'è la donna di mondo Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, il cui amore per Cesar ha messo in crisi la sua fedeltà, costringendola a scoprire quello che lei crede veramente che l'umanità meriti.

Francis Ford Coppola, lanciando il trailer su Instagram, ha scritto: "Il nostro nuovo film, Megalopolis, è il miglior lavoro che io abbia avuto l'onore di presiedere". E se lo dice il regista de Il Padrino e Apocalypse Now, l'hype sale veramente alle stelle. Fortunatamente, se Megalopolis non ha avuto fortuna con le major, è stato acquistato - per ora - in Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia, dove verrà distributo da Eaglie Pictures, a cui vanno i nostri ringraziamenti e le nostre congratulazioni.