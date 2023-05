Megalopolis, Francis Ford Coppola mette a tacere le voci di una lavorazione caotica: "Non ci sono stati ritardi"

News Cinema

Il set di Megalopolis non è stato un caos: ecco cosa ci tiene a dire una volta per tutte Francis Ford Coppola, che sul set si è divertito tantissimo ed è molto contento del risultato finale.

Torniamo a parlare di Megalopolis, l'attesissimo nuovo film, o forse sarebbe meglio dire kolossal, di Francis Ford Coppola. Sappiamo che le riprese si sono concluse a inizio aprile e sappiamo anche che la lavorazione è stata complessa e ha subito dei ritardi per divergenze varie e tentativi di contenere le spese. Quanto al caos sul set di cui molti hanno parlato, lo stesso Coppola ci ha tenuto a spiegare che si tratta di voci non attendibili, che quindi non hanno nessun motivo per non essere messe a tacere. Insomma, il regista più che minimizzare nega, e chi siamo noi per affermare che sta mentendo?. Dobbiamo ricordarci, però, che lui stesso, tempo fa, ha parlato a The Hollywood Reporter di una lavorazione difficoltosa.

Megalopolis: ma quale caos?!

In un'intervista rilasciata a Deadline, Francis Ford Coppola avrebbe detto che le riprese di Megalopolis sono state un gran divertimento e che non lo stupisce il fatto che la lavorazione del film sia stata paragonata a quella di Apocalypse Now, altro suo mastodontico progetto. Bisogna però fare alcune distinzioni:

Abbiamo impiegato mesi, mesi e mesi per montare Apocalypse Now. E siccome il film era stato girato nelle Filippine, era avvolto nel mistero. Con Megalopolis è successa un po’ la stessa cosa. Qualcuno mette in giro una voce, e nel nostro caso si parlava di caos sul set. Ma in realtà la fonte nemmeno esisteva. Per come la vedo io, non ci sono stati ritardi, obiettivo non semplice da raggiungere quando giri un film ambizioso e complesso. Amo i miei attori e non ne cambierei nemmeno uno. Il film ha uno stile ben più inconfondibile di quanto potessi pensare. Sinceramente è quello che penso. Per me la cosa più importante è la forma che il film prenderà quando sarà montato e potrà sbocciare.

Per Francis Ford Coppola a essere fondamentale è soprattutto il risultato finale, che può essere raggiunto anche all'ultimo minuto, montando e rimontando:

Ne Il Padrino - Parte 2 è successo tre settimane prima di una devastante anteprima, e Peggy Sue si è sposata ha avuto una terribile anteprima, ma poi, due settimane dopo, ha preso forma. La magia di un film può cambiare, ma sono felice di essere nella condizione di poter fare un film che è diventato un pensiero fisso e che sento che sarà meraviglioso, che farà riflettere sul modo in cui potrà essere il futuro e parlerà di come in realtà sono gli esseri umani. Non potrei essere più felice.

La felicità di Francis Ford Coppola, che ha prodotto il film a partire da un budget di 120 milioni di dollari, ci riempie di gioia. Abbiamo appreso inoltre che per Adam Driver Megalopolis è stata un'esperienza bellissima e nient'affatto caotica. L'attore ha detto infatti:

Sono stato su set che erano caotici, questo non lo è stato assolutamente (…) Megalopolis è stato uno dei progetti più divertenti di cui ho fatto parte.

Driver ha infine apprezzato il coraggio del regista e definito il film "unico, originale e accessibile a tutti". Per amor di precisione, ricordiamo che alcune divergenze ci sono state nei mesi scorsi, tanto che Coppola ha licenziato tutta la squadra incaricata di occuparsi dei molti effetti visivi.

Storia di un architetto di New York che coltiva il sogno di costruire una nuova versione della Grande Mela, dal momento che la città è stata distrutta, Megalopolis è interpretato anche da Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Giancarlo Esposito e Dustin Hoffman.