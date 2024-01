Mean Girls: una battuta del musical avrebbe offeso Lindsay Lohan, ecco quale

News Cinema

Il musical di Mean Girls sta facendo scintille nelle sale americane ma, a quanto pare, non ha entusiasmato proprio tutti. Lindsay Lohan, star della commedia cult del 2004, non avrebbe apprezzato una battuta pronunciata nel film da Megan Thee Stallion.

Il 12 gennaio ha debuttato nei cinema americani Mean Girls. Il musical è l'adattamento dell'omonimo spettacolo di Broadway che, a sua volta, ha portato in scena il celebre teen movie del 2004 con Lindsay Lohan. Il film si è immediatamente affermato come un successo al botteghino, con 33,2 milioni di dollari incassati nell'ultimo fine settimana. Numeri da capogiro, che tuttavia vanno di pari passo con accese polemiche. Una delle quali riguarda proprio la star del film di Mark Waters.

Nel musical il ruolo di Cady Heron, che fu della Lohan, è interpretato da Angourie Rice. La cool e cattivissima Regina George ha il volto di René Rapp mentre Bebe Wood e Avantika sono, rispettivamente, Gretchen Wieners e Karen Smith. Gli unici 'comeback' dal cast del film originale sono Tim Meadows e Tina Fey. Non mancano, naturalmente, gustosi ed inaspettati cameo, tra cui proprio quello di Lindsay Lohan.

L'attrice ha spiazzato ed entusiasmato il pubblico presentandosi alla première del musical. Secondo le indiscrezioni, però, è stata lei a ricevere, durante la visione del film, una 'brutta' sorpresa. Un portavoce della 37enne ha informato People che Lindsay sarebbe rimasta 'ferita e delusa' da una battuta presente nel lungometraggio, pronunciata dalla rapper Megan Thee Stallion (che ha contribuito anche alla colonna sonora).

La scena incriminata è quella in cui l'artista commenta l'outfit natalizio di Cady Heron, chiamandola 'fire crotch'. Si tratta di un'espressione poco elegante, appartenente allo slang, per etichettare chi ha i capelli (e dunque i peli pubici) rossi. Il risentimento della Lohan affonderebbe le radici in un episodio che risale al 2006. In quel periodo, circolava un video in cui il manager Brandon Davis si riferiva alla star proprio con quelle sgradevoli parole, mentre Paris Hilton (ex amica dell'attrice) ridacchiava.

È bene ribadire che si tratta di un'indiscrezione non confermata e che, per saperne di più, dovremo eventualmente attendere un cenno dalla diretta interessata.

Mean Girls, il cameo di Lindsay Lohan nel musical [SPOILER]

Tina Fey, che di Mean Girls è anche sceneggiatrice e produttrice, ha raccontato ad Entertainment Weekly in che modo ha ragionato per gestire al meglio il cameo di Lindsay Lohan nel musical.

La Paramount mi ha detto: 'Puoi avere qualcuna delle protagoniste originali?' E io ho pensato: 'Non riesco ad inserire cinque persone'. Mi sentivo come se avessi potuto avere solo una persona come sorpresa e, per quanto siano tutti fantastici, Lindsay è il cuore di quel film.

Ma come introdurre l'ingresso dell'originale Cady Heron in scena, così da lasciare il pubblico letteralmente sbalordito? "Non pensavo che avrebbe dovuto interpretare un'insegnante - ha continuato la Fey - Stavo cercando di dar vita a qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. E solo per averla inserita così, alla fine del film, spero che arrivi in un momento in cui i fans non si aspettavano un'altra piccola sorpresa. Le permette anche di essere intelligente, come lo è Cady".

René Rapp, ospite di Andy Cohen a Watch What Happens Live, ha svelato che, durante le riprese del cameo, la Lohan era in dolce attesa.

Ero così emozionata. Voglio dire, lei è ovviamente la più bella ed è stato anche un vero colpo di genio. In più, lei era incinta da morire in quel momento e me lo ricordo bene perché amo i bambini. Quindi ero così entusiasta che fosse lì perché è Lindsay Lohan ed è così cool e affascinante, ma era anche... incinta!

Lo scorso luglio, infatti, è venuto al mondo il primogenito della protagonista di Quel pazzo venerdì(2003), nato dal matrimonio con Bader Shammas, vice presidente della Credit Suisse. Il piccolo si chiama Luai, nome di origini arabe che significa “scudo” o “protettore”.