Mean Girls, Reneé Rapp ha sempre avuto un debole per Rachel McAdams e la sua Regina George

News Cinema

Prima ancora di ottenere il ruolo di Regina George nella versione musical, Reneé Rapp ha sempre avuto un debole per Rachel McAdams e per il suo personaggio in Mean Girls.

Quando Mean Girls tornerà al cinema, lo farà sotto forma di musical introducendo gli stessi personaggi seppur con fattezze diverse rispetto all’originale del 2004. Ad interpretare Regina George, ad esempio, non ci sarà Rachel McAdams, bensì Renee Rapp. Quest’ultima, però, ha raccontato di essere stata “ossessionata” dall’interpretazione della McAdams e di averla presa come grande punto di riferimento per la sua performance nel musical.



Mean Girls: Il Primo Trailer Italiano del Film Musical Mean Girls - HD

Mean Girls: The Musical, Reneé Rapp tesse le lodi di Rachel McAdams: “Sono ossessionata da lei”

Tratto dall’omonimo musical presentato a Broadway con il coinvolgimenti di Tina Fey alla sceneggiatura, Mean Girls: The Musical riporterà le Barbie al cinema e a guidarle sarà Renee Rapp, che ha già avuto modo di integrarsi nel mondo di Mean Girls proprio grazie al musical di Broadway. Non molto tempo fa, Rachel McAdams ha commentato il casting ricaduto su Rapp raccontato a ET:

Non credo che possa fare nulla di male. È straordinaria. Mi ha già battuto con quella voce. Sono semplicemente entusiasta di vedere la sua performance. È un personaggio davvero fantastico. È così divertente interpretarla. Spero che si diverta molto. Non vedo l’ora di vederlo al cinema.

Dopo il commento di Rachel McAdams, è toccato a Renee Rapp dire la sua in merito alle lodi tessute dalla precedente interprete di Regina George, uno dei suoi ruoli più iconici nonostante la sua carriera sia andata di gran lunga avanti negli anni. A ET, Renee Rapp ha ribattuto:

È lei ad essere così bella, pazzesca. Quando l’ho vista ero così colpita, la adoro. Sono ossessionata da lei.

Ad inizio anno, invece, Renee Rapp ha rivelato ai microfoni di People in merito a Rachel McAdams: “È straordinaria. È anche così elegante, e credo che sia questa la più grande differenza tra noi due. L’ho sempre interpretata come una persona più riservata, mentre io mi comporto in modo più sciolto e dico qualunque cosa mi salti alla mente”. Di recente il cast originale di Mean Girls si è concesso una reunion per uno spot pubblicitario destinato al Super Bowl, ma Rachel McAdams non vi ha preso parte.