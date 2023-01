Me Contro Te Missione Giungla è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Luì e Sofì mantengono la vetta del botteghino italiano del weekend con Me Contro Te: Il film - Missione Giungla. Seguono Il primo giorno della mia vita e Avatar 2.

Me Contro Te: Il film - Missione Giungla ha già superato il precedente Persi nel tempo, rimanendo saldo alla vetta del boxoffice italiano del weekend, con un altro 1.040.000 euro raccolto, per un totale finora di 3.834.000: il periodo si sta rivelando propizio per Luì e Sofì, dato che c'è ancora da aspettare qualche settimana per il prossimo blockbuster (Ant-Man 3). Non a caso c'è stata una globale flessione del 17% del botteghino rispetto alla settimana scorsa, ma rimaniamo sempre su cifre doppie rispetto a quelle dell'anno scorso negli stessi giorni, per fortuna.

Entra quindi direttamente al secondo posto Il primo giorno della mia vita, dove Toni Servillo è un individuo misterioso che può risollevare le sorti di alcuni sconosciuti che non vedono più vie d'uscita: il film di Paolo Genovese, che ha coinvolto nel cast anche Margherita Buy, Valerio Mastandrea e Sara Serraiocco, è partito con 885.000 euro.

Resiste con 849.000 euro in terza posizione Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, che si gode il suo incasso italiano (inarrivabile?) di 43.264.000, mentre nel mondo il kolossal viaggia sui 2.116.600.000 dollari, risultando nella maggior parte dei mercati (Usa e Italia inclusi) il film più visto dallo scoppio della pandemia tre anni fa. Jim è già al lavoro sul prossimo record di Avatar 3, ma bisognerà aspettare il Natale 2024.