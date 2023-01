Me Contro Te Missione Giungla al boxoffice italiano del weekend sconfigge Avatar 2

News Cinema

Me Contro Te: Il film - Missione giungla riesce nell'impresa di spodestare Avatar: La via dell'acqua dalla vetta del botteghino italiano del weekend. I Na'vi cedono il passo a Luì e Sofì, ma hanno numeri record.

Chi sarebbe stato in grado di spodestare dal primo posto del boxoffice italiano del weekend Avatar 2? Non potevano essere che loro: Luì e Sofì sono tornati con Me Contro Te: il Film - Missione Giungla e spetta alla quarta avventura cinematografica degli youtuber popolarissimi tra i bambini andare in vetta all'esordio sui nostri schermi. Si parla di 2.363.800 euro in quattro giorni, con media per sala di 4.435 per 520 copie in circolazione monitorate alla Cinetel. Il precedente Persi nel tempo incassò l'anno scorso 3.256.000, ma con questa partenza Missione giungla lo supererà certamente. Il lungometraggio guida un botteghino generale che, rispetto all'anno scorso, porta a casa molto più del doppio degli introiti (7.381.000 euro contro 3.106.000): ottimi segnali.

Avatar: La via dell'acqua quindi, come si diceva, slitta in seconda posizione con 1.301.000 raccolti in questo fine settimana, e un totale ormai di gargantueschi 42.148.000 euro: rimarranno per mesi (se non fino al dicembre 2024 con Avatar 3) il più alto incasso nostrano dallo scoppio della pandemia tre anni or sono. Nel frattempo nel mondo l'epica sci-fi / fantasy di James Cameron sta sfiorando i 2 miliardi di dollari, come riporta Boxofficemojo. Un vero trionfo, che conferma il prosieguo dell'avventura di James verso i prossimi capitoli della sua saga.

Entra al terzo posto l'esaltato affresco della Hollywood tra il muto e il sonoro: Babylon è una vicenda corale orchestrata da Damien Chazelle e interpretata tra gli altri da Margot Robbie, Brad Pitt, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Lukas Haas e Spike Jonze. Ai nastri di partenza registra 851.000 euro in quattro giorni. Negli USA è stato un flop con soli 15 milioni di dollari, mentre il film (dal budget di 80) fino ad ora mancava all'appello dei mercati internazionali.