Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, ecco il primo trailer del nuovo film con Luì e Sofi

Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, è questo il titolo del quarto film per il cinema con protagonisti i due popolari youtubers Luì e Sofi, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il nuovo film dei Me contro Te arriverà al cinema il 19 gennaio 2023, ecco intanto il teaser trailer ufficiale.