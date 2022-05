Maya Hawke e mamma Uma Thurman insieme in un film

News Cinema

Maya Hawke, tra poco in Stranger Things 4, reciterà con sua madre Uma Thurman nella commedia nera The Dark Room. Nel cast anche Samuel L. Jackson e Joe Manganiello.

Finora Maya Hawke, la Robin di Stranger Things, non aveva mai diviso lo schermo con sua madre Uma Thurman: succederà nella commedia The Kill Room, interpretata da Uma, Samuel L. Jackson e Joe Manganiello, un trio che già di per sé suonava divertente. Ma di cosa parla il film di Nicol Paone, con inizio riprese previsto entro la fine di questa primavera tra il New Jersey e New York?

The Kill Room, Uma Thurman e Maya Hawke insieme in un film