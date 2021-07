Maya Hawke nei primi 5 minuti di Fear Street Parte 1: 1994 - Guarda la scena iniziale dell'horror Netflix

News Cinema

La figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke è la protagonista del primo capitolo della trilogia horror tratta da una popolare serie di libri di R.L. Stine che debutta domani 2 luglio in streaming su Netflix. Questa è la scena iniziale di Fear Street Parte 1: 1994, dove si respira una chiarissima aria alla Scream.

Come era stato ampiamente preannunciato, ognuno dei tre film che compongono la trilogia horror di Fear Street, tratta dai romanzi della serie "Le strade della paura" di R.L. Stine, è ispirato ad un filone specifico del cinema dell'orrore. Il primo, che si intitola Fear Street Parte 1: 1994, e sarà disponibile in streaming su Netflix da venedì 2 luglio, si ispira ai teen horror degli anni Novanta (a film come Scream, per intenderci), e la scena d'apertura, che potete vedere interamente qui di seguito, lo conferma pienamente.

Protagonista della scena iniziale di Fear Street Parte 1: 1994 è Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, attrice e modella sulla cresta dell'onda e le copertine dei giornali che Quentin Tarantino ha detto vorrebbe nel cast di un ipotetico Kill Bill 3, qui alle prese con un killer mascherato in un centro commerciale deserto dopo l'orario di chiusura.

Per conoscere la sua sorte, dovremo aspettare di vedere, domani, l'intero Fear Street Parte 1: 1994 su Netflix.

Intanto, godiamoci i primi 5 minuti del film.





Ambientati rispettivamente negli anni indicati dai titoli, Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Parte 2: 1978 e Fear Street Parte 3: 1666 saranno disponibili in streaming su Netflix a partire dal 2, dal 9 e dal 16 luglio. I film raccontano la storia di un gruppo di ragazzi che abitano nella sfortunata cittadina di Shadyside, in Ohio, alle prese con il disvelamento della sanguinosa maledizione che ha marchiato la storia della loro città nel corso di secoli. Ognuno dei capitoli della trilogia è "R-Rated", e si rifà a un sottogenere diverso del cinema dell'orrore: il primo è un teen horror, il secondo è uno slasher in stile Venerdì 13, il terzo un horror sovrannaturale.

Queste le trame dei tre film:

Fear Street Parte 1: 1994

Nel 1994, dopo che una brutale tragedia sconvolge gli abitanti di Shadyside, in Ohio, un gruppo di adolescente scopre che una serie di terrificanti eventi che hanno afflitto la loro città nel corso di numerosi anni potrebbero non essere casuali, e che loro stessi potrebbero essere le prossime vittime.

Fear Street Parte 2: 1978

Nel 1978 il Campeggio Nightwing è diviso tra ospiti e personale che vengono dalla prospera cittadina di Sunnyvale, e quello che invece provengono dalla sfortunata Shadyside. Quando però gli orrori comuni a entrambe le cittadine prendono vita, i due gruppi dovranno formare un'unica squadra per risolvere un terrificante mistero prima che sia troppo tardi.

Fear Street Parte 3: 1666

Nel 1666, una città coloniale è presa dalla frenesia per un'isterica caccia alle streghe che avrà conseguenze mortali per i secoli a venire. Starà agli adolescenti del 1994 cercare di mettere fine alla maledizione sulla loro città prima che sia troppo tardi.