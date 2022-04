Stranger Things 4: Il trailer ufficiale della nuova stagione!

News Serie TV

L'appuntamento con la prima parte dei nuovi episodi della serie soprannaturale è per il 27 maggio su Netflix: ecco il trailer ufficiale in italiano di Stranger Things 4.

Nuovi misteri e uno stranissimo orologio a pendolo attendono i protagonisti di Stranger Things. Netflix, dopo un countdown durato un giorno intero, ha finalmente diffuso il trailer ufficiale in italiano della prima parte della quarta stagione. La serie soprannaturale creata dai fratelli Duffer tornerà in streaming, dopo una pausa lunga quasi tre anni, il prossimo 27 maggio con la prima parte della quarta stagione, e il 1° luglio con i restanti episodi. Sappiamo inoltre già che ci sarà anche una quinta stagione, che però sarà anche l'ultima.





Stranger Things: Da dove ripartirà la quarta stagione

Quando ritroveremo i giovani amici di Hawkins, saranno passati sei mesi dalla battaglia del centro commerciale Starcourt, che ha portato terrore e distruzione nell'immaginaria cittadina dell'Indiana dove è ambientata la serie. Per la prima volta, le strade dei protagonisti saranno separate e le difficoltà del liceo non faciliteranno le cose: Undici (Millie Bobby Brown) si è trasferita con Will (Noah Schnapp) e i Byers in California ed è lontana da Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) e tutti gli altri. Netflix ci avverte che "in questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra".

Le nuove location della serie

Come è stato anticipato nei mesi scorsi, la quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata in 4 location principali: Russia, California, Creel House e il laboratorio di Hawkins. I protagonisti, almeno all'inizio, saranno divisi. In Russia ritroveremo lo sceriffo Hopper (David Harbour) e Joyce (Winona Ryder) andata a cercarlo insieme al giornalista Murray Bauman (Brett Gelman); in California, dove la famiglia Byers si era trasferita alla fine della scorsa stagione, ci saranno Undici, Will, Jonathan e Mike (forse in visita a Undici?); Creel House è una casa spettrale abitata un tempo da Victor Creel, un uomo disturbato che negli anni '50 era stato responsabile di un raccapricciante omicidio. In questa dimora antica troveremo a curiosare Dustin, Lucas, Max insieme ai più grandi Nancy Steve e Robin. Torneremo, infine, nel laboratorio di Hawkins dove Undici era stata sottoposta a terribili esperimenti da bambina.

Stranger Things 4: Ci saranno i viaggi nel tempo?

In tutto ciò avrà particolare importanza un orologio a pendolo che abbiamo visto in diversi trailer precedenti e che si vede ancora nel trailer ufficiale appena diffuso: secondo alcuni si tratta di un vero e proprio portale che in passato ha permesso di raggiungere il Sottosopra. Ma se fosse anche un elemento che permetterà ai protagonisti di viaggiare nel tempo? Sono in molti a credere, infatti, che nella nuova stagione i protagonisti saranno in grado di viaggiare nel tempo, forse per tornare a quando tutto è iniziato e il Sottosopra è nato, in modo da cambiare le cose.

Non ci resta che aspettare il prossimo 27 maggio quando, lo ricordiamo, Stranger Things dovrà vedersela anche con la concorrenza di Obi-Wan Kenobi, la serie di Star Wars in uscita lo stesso giorno su Disney+.