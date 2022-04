Matt Reeves, The Batman e gli altri suoi film in streaming

News Cinema

Il regista dell'ultimo cinecomic della DC/Warner compie oggi 56 anni. Ripercorriamo al sua carriera attraverso cinque titoli in streaming.

Compie oggi 56 anni il regista Matt Reeves, uno dei cineasti che si sono maggiormente affermati nell’entertainment hollywoodiano lavorando sul cinema fantastico. Pochi come lui hanno saputo in questo nuovo millennio coniugare con pienezza la struttura solida di una trama ben sviluppata con un’idea di messa in scena molto precisa. Non possiamo probabilmente spendere il termine “autore” per Reeves, ma di sicuro si tratta di un cineasta con un’idea di storytelling e una visione dei suoi progetti estremamente interessante e lucida. Ecco i cinque film in streaming che hanno dunque imposto Matt Reeves come uno dei registi maggiormente apprezzati quando si tratta di cinema d'intrattenimento. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Matt Reeves

Cloverfield

Blood Story

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

The War - Il pianeta delle scimmie

The Batman

Cloverfield (2008)

Uno dei film-evento di inizio millennio, un prodotto a basso budget organizzato con cura estrema e capace di suscitare un buzz incredibile, come pochi film di genere hanno saputo fare in quegli anni. Girato come un instant-movie, Cloverfield immerge lo spettatore in un universo soffocante e claustrofobico, salvo poi lasciar esplodere momenti di cinema degni dei migliori disaster-movie. Prodotto di genere di indubitabile intelligenza che ottiene un successo meritato e proietta Reeves come cineasta da tenere d’occhio. Un piccolo grande classico di fantascienza moderno. Nel cast una sorprendente Lizzy Caplan. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Blood Story (2011)

Blood Story: il trailer italiano del film

Il remake a stelle e strisce del cult-movie scandinavo Lasciami entrare vede Reeves lavorare sul vampire-movie con occhio preciso e un’attenzione particolare nel voler restituire al pubblico americano tutto quello che aveva funzionato al meglio nell’originale. Blood Story si insinua sotto la pelle dello spettatore con una ferocia propria dei migliori vampire-movie, sfruttando soprattutto le ottime performance di Chloe Grace Moretz e un ottimo Richard Jenkins. Ci si spaventa davvero in parecchi momenti. Bel rifacimento che avrebbe meritato maggior successo al botteghino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014)

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie: Trailer italiano finale - HD

Sostituito Rupert Wyatt al timone del franchise rifacimento del classico sci-fi, Reeves da una sterzata precisa e potente alla saga, costruendo un secondo episodio molto più robusto a livello narrativo e drammatico nelle situazioni. Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie si conferma un film altamente spettacolare e intenso nella presentazione dei personaggi principali, esseri umani o primati che siano. Nel cast il sempre efficace Jason Clarke e un Gary Oldman nelle vesti del magnifico caratterista. Buon film, ma il meglio deve ancora venire…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

The War - Il pianeta delle scimmie (2017)

The War - Il Pianeta delle Scimmie: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il terzo episodio è un western crepuscolare che sfrutta i magnifici paesaggi naturali con una potenza visiva degna delle migliori opere del genere, anzi di entrambi i generi. The War - Il pianeta delle scimmie chiude il cerchio narrativo di Caesar con uno spettacolo tragico e vibrante, che vede Woody Harrelson straordinario “villain” in stile Apocalypse Now. Film che tenta l’audacia di contaminazioni con capolavori di guerra e riesce nell’impresa. Davvero un’opera densa, piena di spunti e capace di sprigionare grande cinema di genere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

The Batman (2022)

Ed ecco infine il cinecomic che ci restituisce l’Uomo Pipistrello dilaniato, pieno di dubbi e tormenti come dovrebbe essere. The Batman conferma l’intelligenza estrema di Matt Reeves quando si tratta di “conoscere” i propri film. Una detective-story di quasi tre ore con un ritmo mai rallentato e figure in chiaroscuro di grosso impatto, sia estetico che emotivo. Un cinecomic più piovoso che notturno, con un Robert Pattinson in parte e un cast di contorno perfettamente organizzato. Non manca lo spettacolo, ma a rimanere impresso è il senso di ineluttabilità che storia e ambientazioni restituiscono. Ottimo lavoro sul concetto di supereroe. Film notevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.