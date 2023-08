Matt Damon ha rifiutato un ruolo fondamentale nel film di Christopher Nolan Il Cavaliere Oscuro

News Cinema

Nella sua pluridecennale carriera, Matt Damon ha rifiutato tanti ruoli importantissimi, fra cui un personaggio chiave de Il cavaliere oscuro. Se avesse accettato, nella sua filmografia ci sarebbero ora tre collaborazioni con Christopher Nolan.

Nonostante abbia una lunghissima carriera e sia stato diretto dai più bravi registi in circolazione, Matt Damon ha lavorato con Christopher Nolan solamente in Interstellar (dov'era il Dottor Mann) e in Oppenheimer, nel quale interpreta il generale statunitense Leslie Groves. Ebbene, sappiate che l'attore avrebbe potuto essere diretto dal geniale autore britannico in un'altra occasione, o meglio in uno dei suoi film più belli: Il Cavaliere Oscuro.

Matt Damon rifiutò il ruolo di...

Uscito nel 2008 e interpretato dal magnifico Heath Ledger nella parte di Joker e da Christian Bale in quella di Bruce Wayne alias Batman, Il Cavaliere Oscuro è il secondo capitolo della trilogia sul supereroe con il costume da pipistrello e ha avuto un grandissimo successo. Quando Christopher Nolan stava facendo il casting, qualcuno aveva pensato a Matt Damon per il ruolo di Harvey Dent ovvero Due Facce, uno dei nemici più temibili di Batman. Un tempo onesto procuratore distrettuale di Gotham City, è stato sfregiato sul lato sinistro del viso da una fiala di acido ed è impazzito, diventando molto malvagio. Sembra che Damon abbia declinato l'offerta del regista e della Warner Bros. perché già impegnato su un altro set. Come sappiamo, il personaggio è andato ad Aaron Eckhart, che è rouscito benissimo a rendere credibile e drammatico il destino di Dent.

I grandi no di Matt Damon

La fonte della nostra notizia (il sito Collider) ci fa notare che Matt Damon è famoso a Hollywood per aver rifiutato diversi ruoli significativi che lo avrebbero reso ancora più celebre e benvoluto. Ora, se diamo un'occhiata alla sua filmografia, ci rendiamo conto che di personaggi succosi l'attore ne ha avuti tanti, a cominciare da Jason Bourne e Will Hunting. E poi come dimenticare il Linus Caldwell della saga di Danny Ocean? E il protagonista di The Martian? In ogni modo, ecco una piccola lista delle parti a cui Matt ha detto no: