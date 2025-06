Matchbox, John Cena anticipa l’azione nel film: “Tutti a bocca aperta”

News Cinema

John Cena è estremamente soddisfatto del lavoro svolto in Matchbox, merito soprattutto del regista che ha garantito un alto tasso d'azione.

Matchbox è uno dei film Mattel in fase di realizzazione dopo il grande successo di Barbie che ha spianato la strada ad altri adattamenti cinematografici. E, a detta di John Cena che guiderà il cast da protagonista, il prossimo live action permetterà al regista di spaziare ancor di più nel genere d’azione.

Matchbox, John Cena anticipa l’azione nel film: “Tutti rimarranno a bocca aperta”

Annunciato nel 2022, quindi prima dell’uscita di Barbie al cinema, il film di Matchbox potrà contare anche sulla regia di Sam Hargrave, che ha già dimostrato il suo talento in film d’azione come Tyler Rake con Chris Hemsworth su Netflix. In attesa di scoprire di più, John Cena ha anticipato a Collider cosa aspettarsi dal prossimo adattamento cinematografico:

La cosa che adoro di Matchbox è che Sam può anche dare libero sfogo alla sua creatività. Può raccontare storie . Non dico che Extraction non ne avesse, ma può addentrarsi molto nell'arco narrativo dei personaggi. Tutti rimarranno a bocca aperta per l'azione.

Per John Cena e Sam Hargrave, Matchbox rappresenta la prima esperienza lavorativa insieme che ha reso fieri entrambi. Non a caso, il protagonista ha elogiato il talento del regista e confessato di volere un’altra occasione in futuro: “La cosa più importante che ho imparato da quell'esperienza è che ho trovato un amico e un enorme rispetto per Sam Hargrave . È una persona che mi ispira, una persona che ammiro. Ti chiede il massimo ogni singolo giorno, senza eccezioni, e adoro questo in una persona che si impegna e si guadagna ogni giorno. Ora capisco perché i suoi lavori hanno questo aspetto, perché si rifiuta di fallire. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui. Spero davvero di potermi permettere questo lusso e spero davvero che la gente apprezzi Matchbox. È un film fantastico, e credo che abbia potuto dare il massimo, mostrando la sua profondità, raccontando una storia, non solo eseguendo acrobazie folli”. Il cast di Matchbox include anche Jessica Biel e Corey Stoll.