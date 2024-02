Masters of the Universe, Travis Knight si avvicina alla regia del film dal vero per gli Amazon MGM Studios

News Cinema

Si starebbe per sbloccare il film dedicato ai Masters of the Universe presso gli Amazon MGM Studios: si fa il nome di Travis Knight, tra Bumblebee e l'animazione alla Laika una scelta piuttosto sicura.

Il nuovo film dal vero dedicato ai Masters of the Universe è un'anima in pena: passato da Netflix agli Amazon MGM Studios, sta per cambiare di nuovo regista, anche se la scelta in questo caso potrebbe realmente rimetterlo in carreggiata. Deadline infatti riporta che l'autore designato potrebbe essere Travis Knight, già esperto di animazione alla Laika e messosi alla prova nel live action con Bumblebee... Leggi anche Masters, il film: Amazon MGM Studios salvano il progetto, Skeletor deluso

Masters of the Universe, riparte il film agli Amazon MGM Studios

A novembre il progetto di un film tratto dai Master of the Universe era stato venduto da Netflix agli Amazon MGM Studios, ed era stato detto che il team al lavoro sarebbe rimasto lo stesso, cioè Adam & Aaron Nee come registi e sceneggiatori, più Kyle Allen nei panni di He-Man. Rassicurazioni piuttosto deboli: pare ora che la regia passerà di mano. Il Travis Knight della Laika Entertainment, autore del bellissimo animato Kubo e la Spada Magica, poi regista di Bumblebee, sarebbe il principale candidato per subentrare ai Nee, la cui sceneggiatura scritta con Dave Callahan subirà una seconda stesura a cura di Chris Butler (Mister Link, Paranorman). Sembra che la presentazione del progetto, eseguita da Knight di persona, abbia convinto Amazon, e che l'accordo sia praticamente chiuso. Nelle ultime news non si cita più Allen come He-Man.

La storia segue il principe Adam, che a nove anni precipita sulla Terra in un'astronave, separato dalla sua Spada Magica e dal suo pianeta natale, Eternia. A vent'anni ritrova la spada e viene riportato in patria, dove ormai il cattivo Skeletor detta legge. Per sconfiggerlo, il Principe Adam dovrà capire come diventare He-Man, l'uomo più potente dell'universo!

Ci auguriamo che il potere di Grayskull arrida a questo progetto, e che sia più fortunato del b-movie con Dolph Lundgren, I dominatori dell'universo, un discreto fiasco realizzato "a caldo" nel lontanissimo 1987, quando la popolarità dei giocattoli Mattel era al suo picco (la prima linea delle action figure partì nel 1982 e terminò nel 1988).